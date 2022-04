Triển khai công tác tổ chức các trận thi đấu môn bóng đá nam trong chương trình SEA Games 31 tại Nam Định

Ngày 1-4, tại Sở VH, TT và DL, Ban tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 31 tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức các trận thi đấu tại tỉnh. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức môn bóng đá nam trong chương trình SEA Games 31 tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tỉnh ta là một trong 2 địa phương đăng cai tổ chức thi đấu một bảng và một trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Theo dự thảo kế hoạch tổ chức các trận thi đấu bóng đá nam SEA Games 31, tỉnh ta dự kiến sẽ đón 6 đội tuyển bóng đá nam; thời gian tập luyện từ ngày 1 đến 20-5 trên sân tập Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh; thời gian thi đấu từ ngày 6 đến 20-5 trên Sân vận động Thiên Trường. Dự kiến số lượng đại biểu tham dự 600 người gồm: các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức SEA Games 31, trọng tài, HLV, VĐV các đội tuyển, phóng viên…; lực lượng làm nhiệm vụ khoảng 900 người gồm: lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, phục vụ tập luyện, thi đấu…

Hội nghị đã triển khai một số nhiệm vụ như: đảm bảo công tác trang trí, khánh tiết; tuyển chọn, quản lý và sử dụng tình nguyện viên; phối hợp với các Tiểu ban của Trung ương tổ chức đưa, đón các đoàn; sửa chữa, nâng cấp các công trình thể thao; đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế và các công tác phục vụ hậu cần, lễ tân, tuyên truyền, cổ động và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài đề nghị Sở VH, TT và DL với vai trò là cơ quan thường trực Ban tổ chức môn bóng đá nam trong chương trình SEA Games 31 tỉnh tiếp tục tham mưu, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể phân công công việc cho các Tiểu ban; trong đó tập trung các nhiệm vụ đưa, đón các đoàn; bố trí nơi ăn nghỉ cho các đoàn VĐV, HLV, trọng tài; các hoạt động khai mạc trận đấu, tổ chức lễ rước đuốc. Các thành viên Ban tổ chức xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, vệ sinh môi trường, tuyên truyền, cổ động…, tạo điều kiện tốt nhất để người hâm mộ thưởng thức các trận thi đấu bóng đá đỉnh cao trong khu vực, đảm bảo các trận đấu diễn ra an toàn, hiệu quả, tạo ấn tượng tốt đẹp về quê hương Nam Định trong mắt bạn bè quốc tế, góp phần vào thành công chung của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31./.

Tin, ảnh: Khánh Dũng