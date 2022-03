Sở Giao thông Vận tải triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai năm 2022

Ngày 31-3, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Xác định công tác PCTT-TKCN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành nên ngay trước mùa mưa bão năm 2021, Sở GTVT đã củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT của đơn vị mình, phân công trách nhiệm; xây dựng kế hoạch PCTT của đơn vị. Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ GTVT, UBND tỉnh, Tổng cục Đường bộ Việt Nam; chú trọng công tác chuẩn bị “4 tại chỗ” và triển khai công tác đảm bảo giao thông xong trước mùa mưa bão. Ban chỉ huy PCTT-TKCN ngành đã thực hiện chế độ trực 24/24 giờ khi có tin báo bão và áp thấp nhiệt đới, theo dõi chặt chẽ diễn biến các cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ. Khẩn trương triển khai công tác PCTT-TKCN, ban hành văn bản chỉ đạo kịp thời khi có tình huống thiên tai xảy ra. Vì vậy, trong năm 2021, công tác phòng chống thiên tai được triển khai nhanh chóng, kịp thời đảm bảo giao thông an toàn, liên tục, không gián đoạn, không gây hậu quả đáng kể đối với ngành GTVT.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong mùa mưa bão năm 2022 Ban Chỉ huy PCTT-TKCN ngành GTVT yêu cầu các đơn vị củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT-TKCN của đơn vị mình, xác định trọng điểm phòng chống thiên tai với phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó thực hiện phòng tránh là chính”. Chủ động kiểm tra, tổ chức duy tu bảo dưỡng theo kế hoạch năm 2022 đối với hệ thống đường bộ, đường thủy do đơn vị mình quản lý. Tăng cư­ờng công tác tuần đường, tổ chức kiểm tra luồng để xử lý các sự cố, các vụ vi phạm hành lang an toàn đư­ờng bộ, đường thủy phục vụ tốt nhiệm vụ PCTT-TKCN. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các nhà thầu thi công trên các tuyến đường vừa thi công vừa khai thác theo phân cấp quản lý phải xây dựng phương án PCTT-TKCN, đảm bảo an toàn vật tư­, máy móc trên công trường. Tại các điểm v­ượt sông như phà Sa Cao - Thái Hạc, phà Đống Cao, phà Đại Nội, cầu phao Ninh Cường chủ động xây dựng kế hoạch nạo vét âu dấu, nạo vét đầu bến; kiểm tra các biển báo hiệu; bổ sung phao cứu sinh, cáp dự phòng... Khi bão lũ xảy ra, các tuyến đư­ờng xác định dự phòng để phân luồng giao thông gồm các tuyến đ­ường tỉnh 487, 488, 489C, 488C, 490C, 486B và các tuyến đường huyện đã được đầu tư đồng bộ trên địa bàn. Về vật tư dự phòng và phương tiện cần huy động Ban chỉ huy PCTT-TKCN ngành GTVT giao Văn phòng Sở, Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định, Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Nam tổ chức kiểm tra số lượng, chất lượng và làm tốt công tác bảo quản... để khi cần thiết có thể huy động phục vụ được ngay; giao các Công ty: Cổ phần Quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định, Cổ phần Xây dựng Hoàng Nam chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhiên liệu dự phòng đáp ứng yêu cầu đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến đường và các điểm vượt sông được ủy thác quản lý./.

Thành Trung