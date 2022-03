Huyện Xuân Trường tổ chức kỷ niệm 25 năm tái lập huyện

Sáng 31-3, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Xuân Trường tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 25 năm tái lập huyện (1-4-1997 - 1-4-2022). Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Sau 25 năm tái lập huyện, phát huy sức mạnh truyền thống văn hiến, anh hùng của quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng kết hợp khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để xây dựng và phát triển quê hương và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. nh. Tính đến hết năm 2021, quy mô nền kinh tế tăng gần 16 lần so với năm 1997. Cơ cấu kinh tế có những bước chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 25 năm đạt trên 10%/năm. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đạt 266,95 tỷ đồng, gấp 12,6 lần so với năm 1997 (21,2 tỷ đồng). Xây dựng NTM luôn được huyện xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Tổng mức huy động cho xây dựng NTM toàn huyện đến nay đạt 2.371.346,72 triệu đồng. Năm 2017, huyện được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017. Từ năm 2018 đến nay, Huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển trọng tâm sang xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; đã có 7 địa phương công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên; tỷ lệ hộ nghèo từ 22,5% (năm 1997) giảm xuống còn 0,97% (năm 2021). Quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Với những kết quả đạt được, cán bộ và nhân dân huyện Xuân Trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng huyện Xuân Trường.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuân Trường trong 25 năm qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới huyện tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân; đặc biệt là tuyên truyền, vận động nhân dân tạo đồng thuận xã hội với những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhất là khi triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện. Thực hiện quyết liệt 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 khẩu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; chú trọng đổi mới các mô hình và động lực tăng trưởng kinh tế trên cơ sở phát huy các tiềm năng và lợi thế của địa phương theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bền vững; ưu tiên phát triển công nghiệp có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ tiên tiến và đóng góp lớn cho thu ngân sách. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xúc tiến và thu hút đầu tư vào huyện; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài huyện để tạo ra những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng phát triển sự nghiệp y tế, tăng cường năng lực các cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Làm tốt công tác giảm nghèo, chăm lo cho các gia đình chính sách, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Quốc Chỉnh trao tặng huyện Xuân Trường bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm và bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuân Trường./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn