Huyện Nam Trực tổ chức kỷ niệm 25 năm tái lập huyện

Chiều 31-3, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nam Trực tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 25 năm tái lập huyện (1-4-1997 - 1-4-2022). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lại Xuân Môn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Phúc Tựu, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Khanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Nam Trực qua các thời kỳ.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ tham dự buổi lễ.

Qua 25 năm tái lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Trực đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, hoạch định đường lối, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao đời sống nhân dân, đạt được nhiều thành tích và kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Hệ thống chính trị không ngừng được kiện toàn, củng cố, vững mạnh. Kinh tế có bước tăng trưởng khá, quy mô nền kinh tế tăng gần 10 lần so với năm 1997; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đều đạt trên 10%/năm. Cơ cấu kinh tế của huyện có sự chuyển dịch tích cực; tốc độ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp luôn duy trì tốc độ tăng trưởng trên 15%/năm. Nông nghiệp của huyện phát triển khá toàn diện, tăng trưởng cả về năng suất, sản lượng; giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha canh tác đạt 130 triệu đồng/năm.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đời sống người dân không ngừng được nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 70 triệu đồng/người/năm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai quyết liệt, đồng bộ với những bước đi chắc chắn, cách làm sáng tạo đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Năm 2018, huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Đến nay, toàn huyện có 19/20 xã đạt tiêu chuẩn xã NTM nâng cao (trong đó 11 xã đã được công nhận, 8 xã đang đề nghị công nhận). Với những kết quả và thành tích đạt được, huyện Nam Trực đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều Bằng khen của tỉnh và của các bộ, ngành Trung ương.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban Tuyên Giáo Trung Ương tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Trực.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã biểu dương và chúc mừng những kết quả toàn diện đạt được của Đảng bộ, nhân dân huyện Nam Trực trong chặng đường 25 năm qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị, thời gian tới huyện tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao năng lực quản lý của chính quyền các cấp ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân; đặc biệt là tuyên truyền, vận động nhân dân tạo đồng thuận xã hội với những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhất là khi triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Trực.

Thực hiện quyết liệt 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xúc tiến và thu hút đầu tư vào huyện; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài huyện để tạo ra những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ. Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân gắn với lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, đô thị hoá nông thôn. Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ tốt cảnh quan môi trường ở nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng – an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ trao tặng huyện Nam Trực bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ đã trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Trực lẵng hoa tươi thắm và bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Tin: Thu Thủy

Ảnh: Viết Dư