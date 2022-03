Tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Ngày 31-3, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân (TAND) tối cao, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Thủ đô Hà Nội đến 63 Thành ủy, Tỉnh ủy trực thuộc Trung ương trong cả nước. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (TNTC); Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao và đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Khối Nội chính của tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Hoàng Nguyên Dự, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh.

Theo báo cáo, từ khi có Quy chế phối hợp, công tác phối hợp giữa 4 cơ quan được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ngày càng chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao, thượng tôn pháp luật, đúng quy định của Đảng, đạt được nhiều kết quả tích cực, khắc phục nhiều tồn tại, hạn chế, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan và nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống TNTC. Các cơ quan đã tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cơ quan có thẩm quyền nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nội chính, phòng chống TNTC và cải cách tư pháp. Đề xuất quan điểm, nguyên tắc xử lý, cơ chế phối hợp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc TNTC và trong chỉ đạo xử lý những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, bảo đảm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, các cơ quan đã tham mưu chỉ đạo xử lý nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống TNTC ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng TAND tối cao, Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao thời gian qua; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế. Đồng chí đề nghị 4 cơ quan cần tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Chỉ đạo Trung ương về chủ trương, chính sách, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng chống TNTC, cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII và kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính ngày 15-9-2021. Đồng thời khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Đề án Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh TNTC; thể chế về phòng chống TNTC, lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội; về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong tổ chức thi hành pháp luật. Kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền các chủ trương, chính sách, giải pháp có tính chiến lược trong đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, tổ chức tấn công trấn áp hiệu quả các loại tội phạm; giải quyết cơ bản tình trạng tập trung khiếu kiện đông người, không để phát sinh "điểm nóng", bị động, bất ngờ, không để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá. Chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống TNTC về chủ trương, định hướng xử lý đối với các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến cán bộ diện Trung ương quản lý. Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về nội chính, phòng chống TNTC và cải cách tư pháp; chủ động thông tin về kết quả công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt./.

