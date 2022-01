Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều 11-1, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ của UBND tỉnh cho NHNN Chi nhánh tỉnh là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020.

Năm 2021, NHNN Chi nhánh Nam Định đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tăng cường hoạt động tín dụng ngân hàng; triển khai các quy định mới của NHNN Việt Nam về mức lãi suất tiền gửi, mức lãi suất cho vay ngắn hạn một số lĩnh vực, ngành kinh tế trên địa bàn; tăng cường đầu tư tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đến hết ngày 31-12-2021, tổng nguồn vốn huy động đạt 86.580 tỷ đồng, tăng 8.512 tỷ đồng, bằng 10,9% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 80.550 tỷ đồng, tăng 10.884 tỷ đồng, bằng 15,6% so với đầu năm. Nợ xấu đến hết ngày 31-12-2021 là 238 tỷ đồng, chiếm 0,3% tổng dư nợ, đảm bảo duy trì ở mức dưới 3% theo đúng chỉ đạo của NHNN Việt Nam. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã thực hiện tốt công tác cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn, đảm bảo thanh khoản và đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn tín dụng của khách hàng. Thực hiện chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các tổ chức tín dụng đã thực hiện miễn, giảm lãi vay đối với 4.489 khách hàng có dư nợ là 4.529 tỷ đồng. Số tiền được miễn, giảm lãi vay là 19,5 tỷ đồng. Thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với 2.134 khách hàng với dư nợ được cơ cấu lại là 2.594 tỷ đồng. Các tổ chức tín dụng đã đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng đạt được nhiều kết quả khả quan tích cực. Hoạt động ngân hàng trên địa bàn được an toàn, hiệu quả. Năm 2022, Chi nhánh NHNN tỉnh tập trung phấn đấu tăng trưởng tín dụng khoảng 14% có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Qua nghe báo cáo và các ý kiến tham luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích của toàn ngành Ngân hàng đóng góp cho nền kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021. Đồng chí đề nghị năm 2022, ngành Ngân hàng tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN Việt Nam và UBND tỉnh để chỉ đạo các TCTD trên địa bàn triển khai các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả hệ thống chính sách và giải pháp của ngành nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; tiếp tục triển khai có hiệu quả thiết thực Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tiễn. Tập trung giải ngân vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn. Giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của các TCTD trên địa bàn. Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, tạo sự đồng thuận của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Tiếp tục cắt giảm thời gian thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân khi sử dụng dịch vụ công tại chi nhánh. Đồng chí tin tưởng rằng năm 2022, ngành Ngân hàng tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Cờ của UBND tỉnh đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 cho NHNN Chi nhánh tỉnh; 1 tập thể và 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Thống đốc NHNN./.

