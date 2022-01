Năm 2021, thu ngân sách phường Thống Nhất ước đạt gần 5 tỷ đồng

Chiều 10-1, Đảng ủy, UBND phường Thống Nhất (thành phố Nam Định) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021; phát động phong trào thi đua năm 2022.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, song với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, phường Thống Nhất vừa tập trung phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước với nhiều đợt thi đua trên các lĩnh vực được phát động mạnh mẽ đã thu hút sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phường ước đạt 9,117 tỷ đồng đạt 117%, thu ngân sách phường ước đạt trên 4,799 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch năm. Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị được nâng cao. Hạ tầng đô thị, vệ sinh môi trường từng bước được quan tâm đã góp phần xây dựng phường ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục ổn định; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; thực hiện tốt công tác chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, đối tượng xã hội. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được tập trung cao và đạt hiệu quả. Hiện tại, trên địa bàn phường chỉ còn 11 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo theo chỉ tiêu được giao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2022, phong trào thi đua của phường tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế - xã hội. Động viên nhân dân tích cực đóng góp hoàn thành, vượt chỉ tiêu thu các loại thuế, quỹ và các loại phí; thực hiện có hiệu quả đề án phân loại rác hộ gia đình và tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng phường xanh - sạch - đẹp. Phấn đấu có trên 95% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa và có từ 1 đến 2 tổ dân phố, cơ quan, đơn vị được công nhận mới và công nhận lại “Tổ văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hóa”. Hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; giảm tới mức thấp nhất các vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội./.

Hồng Minh