Năm 2021, tổng thu BHXH, BHTN, BHYT đạt hơn 395.472 tỷ đồng

Chiều 10-1-2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành BHXH Việt Nam luôn chủ động, bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; kịp thời triển khai cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ trong toàn ngành; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiều giải pháp phát triển số lượng người tham gia BHXH, BHTN, BHYT. Đến hết 31-12-2021, có 16,547 triệu người tham gia BHXH (tăng 358 nghìn người so với năm 2020); gần 13,4 triệu người tham gia BHTN (tăng 52,4 nghìn người (0,4)% so với 2020); hơn 88,837 triệu người tham gia BHYT (tăng 794 nghìn người (0,9%) so với năm 2020), đạt tỷ lệ bao phủ 91,01% dân số (hoàn thành chỉ tiêu được Chính phủ giao). Tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT đạt hơn 395.472 tỷ đồng (tăng 2.390 tỷ đồng (tương đương tăng 0,6% so với năm 2020). Toàn ngành BHXH đảm bảo chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ, kịp thời, an toàn. Tổng số chi BHXH là 236.925 tỷ đồng, chi BHTN 15.332 tỷ đồng; chi khám chữa bệnh BHYT 86.858 tỷ đồng. Tổng số dư các quỹ BHXH, BHTN hết năm 2021 khoảng 1,075 triệu tỷ đồng (tốc độ tăng bình quân khoảng 11,9%/năm); trong đó, quỹ BHXH khoảng 955 nghìn tỷ đồng; quỹ BHTN gần 88 nghìn tỷ đồng, số dư quỹ BHYT khoảng 37 nghìn tỷ đồng. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đạt kết quả tích cực, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân; 100% TTHC của BHXH Việt Nam đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của ngành. Hết năm 2021, đã giải quyết, chi trả hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho 12,94 triệu lao động với tổng số tiền hỗ trợ là 30,73 nghìn tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái biểu dương kết quả đạt được của ngành BHXH Việt Nam năm 2021; đồng thời chỉ đạo, năm 2022, BHXH Việt Nam bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác để triển khai trong toàn ngành; phối hợp triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT; thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất; chú trọng thanh tra, kiểm tra theo hình thức điện tử; kịp thời xử lý, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHTN, BHYT. Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BHTN; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT; khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành để kiểm tra, giám sát, phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ. Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, đảm bảo đơn giản, dễ dàng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người dân; tiếp tục mở rộng các hình thức cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC; đổi mới phương thức phục vụ; đẩy mạnh chi trả qua các tổ chức dịch vụ công, chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ./.

