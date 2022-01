Công an thành phố Nam Định phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022

Sáng 10-1, Công an thành phố Nam Định đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021; triển khai, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Năm 2021, trên địa bàn thành phố Nam Định diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của thành phố; tình hình dịch bệnh COVID-19; hoạt động của tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tình hình tai nạn giao thông cũng diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trước tình hình đó, Công an thành phố đã phát động sâu rộng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021, các đợt thi đua đặc biệt và các phong trào thi đua yêu nước khác tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Với nỗ lực quyết tâm của lực lượng Công an, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định. Trên lĩnh vực hình sự, số vụ phạm pháp hình sự giảm, không để xảy ra trọng án. Công an thành phố đã xác lập 15 chuyên án; điều tra, khám phá 137 vụ việc (giảm 8,1% so với cùng kỳ năm trước); khởi tố 4 vụ, 5 đối tượng hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”; bắt 2 vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao; bắt, vận động ra đầu thú 41 đối tượng truy nã; xử lý hành chính 247 vụ, 336 đối tượng; lập hồ sơ quản lý, giáo dục 24 đối tượng các loại. Trên lĩnh vực ma túy, đã xác lập 4 chuyên án; lập hồ sơ đề nghị truy tố 4 vụ, 10 đối tượng chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy; 203 vụ, 216 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; xử lý hành chính 226 vụ, 258 đối tượng liên quan. Trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, đã xác lập, đấu tranh 2 chuyên án; lập hồ sơ đề nghị truy tố 14 vụ, 18 đối tượng; xử lý hành chính 180 vụ, 180 đối tượng liên quan, số tiền trên 300 triệu đồng. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được lực lượng Công an thành phố thực hiện hiệu quả; đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với địa bàn. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng được thực hiện nền nếp, hiệu quả. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng được mở rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần tích cực vào việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên toàn thành phố...

Năm 2022, Công an thành phố Nam Định tiếp tục cố gắng, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh các phong trào thi đua với khí thế sôi nổi, quyết tâm, nỗ lực cao hơn nhằm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Xuân Thu