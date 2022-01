UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng đầu năm 2022

UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng đầu năm 2022

Chiều 10-1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Lương Văn Kiểm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX, UBND tỉnh đã báo cáo kết quả ước thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021. Đến nay, sau khi rà soát, kết quả thực tế có 11 nội dung thay đổi theo chiều hướng tích cực. Trong đó nổi bật nhất là thu ngân sách trên địa bàn đạt 7.858 tỷ đồng, bằng 138% dự toán năm, tăng 29% so với cùng kỳ. Tổng mức đầu tư xã hội tăng 15,5%. Nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh 2 tháng đầu năm 2022 dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những diễn biến và tác động khó lường của đại dịch COVID-19. Do đó các cấp, các ngành tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu năm. Đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân, không để sót các trường hợp trong diện tiêm chủng, nhất là người có bệnh nền; phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12-18 tuổi trong tháng 1-2022 và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý I-2022. Triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; lập kế hoạch cụ thể duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí và chương trình mỗi xã một sản phẩm. Ngành Công Thương tiếp tục quan tâm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và xúc tiến thương mại. Thúc đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ; các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo các quy hoạch chung đã được phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thủ tục triển khai các dự án trọng điểm. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2022. Làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội; trang hoàng đường phố, khu công cộng để nhân dân vui Tết, đón Xuân...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị yêu cầu các ngành căn cứ Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2022 để rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ của ngành mình cho phù hợp. Sở Kế hoach và Đầu tư (KH và ĐT) hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT-XH năm 2021, báo cáo lại HĐND những nội dung điều chỉnh. Đối với nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng đầu năm, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt theo tinh thần Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe người dân đồng thời triển khai kịp thời các giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH, quan tâm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Các cấp, các ngành tập trung công tác phòng, chống dịch; triển khai các chương trình hỗ trợ người dân phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán và các chương trình kinh tế trọng tâm. Sở KH và ĐT chủ động hoàn thiện báo cáo quy hoạch tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngành NN và PTNT đảm bảo an toàn thực phẩm, chủ động lấy nước phục vụ sản xuất và chuẩn bị chương trình trồng cây, trồng rừng đầu xuân. Ngành TN và MT chủ động đề xuất Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất 5 năm và kế hoạch giải phóng mặt bằng các công trình đã được phê duyệt và ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong dịp Tết. Ngành Công Thương tập trung phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa cho Tết Nguyên đán và trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát; phối hợp với Cục Quản lý thị trường làm tốt công tác chống gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết. Các ngành khối tài chính tập trung giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; thu ngân sách ngay từ đầu năm, đảm bảo các dịch vụ ngân hàng hoạt động hiệu quả cũng như ngăn chặn vi phạm trong hoạt động tiền tệ. Đảm bảo các điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn. Tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách, an sinh xã hội, trang hoàng đường phố, khu công cộng cho nhân dân vui Tết, đón Xuân vui tươi, tiết kiệm và an toàn dịch bệnh. Các ngành, các cấp, địa phương quán triệt cán bộ, công chức đảm bảo vui Tết, đón Xuân an toàn dịch bệnh và chấn chỉnh kỷ cương nền nếp công vụ theo quy định của Trung ương và địa phương và gắn với quản lý nhân khẩu đi/về, phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán./.

Tin, ản: Nguyễn Hương