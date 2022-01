Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 10-1, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh đến dự.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh đã chỉ đạo Ngân hàng CSXH các cấp bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Ngân hàng CSXH Việt Nam, chính quyền địa phương... triển khai thực hiện mục tiêu kép đề ra, vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn tín dụng chính sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khôi phục sản xuất, kinh doanh; ổn định cuộc sống. Đến hết ngày 31-12-2021, tổng nguồn vốn huy động đạt 3.437,9 tỷ đồng, tăng 223,9 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ đạt 3.437,4 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 223,8 tỷ đồng với 97.379 khách hàng đang có dư nợ. Nợ quá hạn là 4 tỷ 576 triệu đồng, chiếm 0,13% tổng dư nợ. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH tỉnh đã có 1.421 hộ thoát nghèo, 2.898 hộ thoát cận nghèo; tạo việc làm cho 1.714 lao động; 2.823 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để tiếp tục học tập; xây dựng 30.646 công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn; 91 căn nhà ở cho người có thu nhập thấp đóng góp tích cực vào việc giải quyết vấn đề an sinh xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ Ngân hàng CSXH tỉnh, các hội, đoàn thể, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ tín dụng chính sách năm 2021. Đồng chí đề nghị năm 2022, Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn có các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phù hợp cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 theo đúng cơ chế, chính sách của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung nâng cao chất lượng tín dụng theo hướng ổn định, bền vững, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn giữ vững tốc độ tăng trưởng, tăng nguồn vốn huy động, tiết kiệm. Tiếp tục tăng cường tập huấn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn. Đặc biệt, phối hợp với các ngành, các hội đoàn thể, địa phương đẩy mạnh thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra giám sát; chủ động làm việc với Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các huyện có khó khăn về chất lượng tín dụng, nguồn vốn uỷ thác còn thấp, tập trung giải quyết các món nợ quá hạn./.

Tin, ảnh: ĐứcToàn