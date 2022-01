Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

Chiều 24-1, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết nguyên Nhâm Dần năm 2022.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Nhân Dần năm 2022, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch, mệnh lệnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trên địa bàn tỉnh, không để bị động, bất ngờ, phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân bình yên, hạnh phúc. Nhiều vụ án lớn, phức tạp đã được lực lượng Công an trong tỉnh triệt phá kịp thời. Tiêu biểu là Phòng Cảnh sát Hình sự đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề, số tiền giao dịch đánh bạc trên 200 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) bắt quả tang Lò Văn Sáng trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cùng tang vật 2 bánh heroin, 2 kg ketamine được cất giấu trong can mật ong rồi vận chuyển bằng xe khách tuyến Điện Biên về huyện Giao Thủy tiêu thụ. Công an huyện Hải Hậu nhanh chóng điều tra, làm rõ 1 vụ cướp giật tài sản tiệm vàng; 1 vụ mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với tổng số tiền đã giao dịch 681 tỷ đồng. Trước Tết Nguyên đán, các lực lượng Công an tỉnh phát hiện 124 vụ, bắt 127 đối tượng có hành vi vi phạm về pháo; thu trên 260kg pháo nổ các loại; trong đó, đã khởi tố 29 vụ, 31 đối tượng... Thời gian tới, toàn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chế độ trực ban, ứng trực, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tấn công tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, hạnh phúc...

Tại hội nghị, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định tặng Giấy khen và phần thưởng thưởng cho 12 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022./.

Tin, ảnh: Xuân Thu