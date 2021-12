Triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Chiều 6-12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 vàcác chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở; đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho nhân dân và triển khai kế hoạch tiêm mũi 3. Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong công tác quy hoạch, tổ chức xây dựng quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các quy hoạch đã được phê duyệt, điều chỉnh để thu hút đầu tư; hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh các nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả một sản phẩm gắn với phát triển các làng nghề truyền thống, tăng cường giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP. Hoàn thành kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 – 2025 cấp tỉnh; tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận 43 của BCH Đảng bộ tỉnh, xử lý nghiêm vi phạm về đất đai theo quy định. Nâng cao chất lượng thẩm định tiêu chuẩn môi trường các dự án đầu tư vào tỉnh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong thu hút đầu tư về hạ tầng giao thông, tạo mặt bằng sạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Các huyện, thành phố rà soát, có phương án, kế hoạch cụ thể, phân công lãnh đạo phụ trách đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng đối với từng dự án trên địa bàn; cá thể hóa trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Đẩy nhanh tiến độ và khởi công các Dự án lớn, sớm thu hút các doanh nghiệp về đầu tư trong đó ưu tiên các dự án công nghệ cao, tạo nguồn thu lớn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện thủ tục các khu đô thị, khu dân cư tập trung đang triển khai. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Duy trì công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII; siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ. Tiếp tục duy trì sự phát triển trên các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quan tâm, chăm lo, thực hiện chế độ chính sách với người có công, gia đình chính sách, người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và tổ chức các hoạt động cho nhân dân vui Tết, đón Xuân thiết thực, phù hợp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh./.

