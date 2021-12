Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ ba về công nghiệp 4.0

Sáng 6-12, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về công nghiệp 4.0 với chủ đề “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững thời kỳ hậu COVID-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) trong kỷ nguyên số” theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến tới gần 100 điểm cầu trong cả nước và trên thế giới. Tham dự Diễn đàn tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các bộ trưởng, thủ trưởng các ban, bộ, ngành Trung ương và nhiều chuyên gia, học giả, doanh nhân trong nước và quốc tế.

Tham dự và chủ trì Diễn đàn tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trường đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành của tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Với chủ đề “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững thời kỳ hậu COVID-19 và đẩy mạnh CNH-HĐH trong kỷ nguyên số”, Diễn đàn cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2021 được tổ chức xuyên suốt từ tháng 11-2021 bao gồm phiên Diễn đàn chính và 10 phiên Hội thảo chuyên đề. Tại phiên toàn thể cấp cao, với sự tham gia trao đổi, thảo luận của lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, doanh nghiệp cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế tập trung vào 2 nhóm nội dung lớn gồm: Thảo luận, đề xuất, góp ý hoàn thiện khung chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Đề xuất, kiến nghị mô hình, chính sách đẩy mạnh CNH-HĐH trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh của khu vực châu Á. Các phiên thảo luận chuyên đề cũng được tổ chức trước đó với nhiều chủ đề đa dạng. Diễn đàn là sự kiện quan trọng, góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cung cấp luận cứ cho xây dựng mô hình, chính sách CNH-HĐH đất nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời là hoạt động thiết thực phục vụ hoạch định chiến lược, các chính sách phục hồi, phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới của đất nước giai đoạn hậu COVID-19 theo Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Kinh tế ngân sách Trung ương, các bộ, ngành trong các phiên thảo luận cũng như tại diễn đàn chính; cảm ơn sự hợp tác, chia sẻ của các tổ chức quốc tế với Việt Nam trong khuôn khổ diễn đàn cũng như trong quá trình phát triển kinh tế, đẩy lùi COVID-19. Đến nay, nước ta đã kiểm soát được dịch bệnh, chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, an ninh chính trị được giữ vững, tinh thần đại đoàn kết được phát huy. Đồng chí nêu rõ 4 vấn đề kinh tế sau đại dịch gồm: phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó chú trọng hạ tầng chuyển số. Đồng thời không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên trì đường lối đối ngoại. Chiến lược phát triển kinh tế đất nước thời kỳ hậu COVID-19 được tập trung lấy nội lực là chiến lược cơ bản, ngoại lực là động lực thúc đẩy phát triển./.

Tin, ảnh: Nguyễn Hương