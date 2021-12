Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phấn đấu hoàn thành tiêm vắc-xin cho học sinh THPT trước ngày 10-12

Chiều 3-12-2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo thông tin của Ban Chỉ đạo, tính đến 17 giờ ngày 2-12, tỉnh ta đã ghi nhận 1.623 ca mắc COVID-19. Riêng trong 10 ngày (từ 21-11 đến 2-12), tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, ghi nhận 599 ca mắc mới ở cả 10 huyện, thành phố; trong đó 192 ca ở cộng đồng, 407 ca trong khu cách ly, phong tỏa. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố phối hợp các ngành Y tế, Công an thần tốc truy vết, xét nghiệm diện rộng, nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, đồng thời quyết định các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Tỉnh ta đã tiếp nhận tổng số 1.639.292 liều vắc-xin phòng COVID-19. Toàn tỉnh đã tiêm 1.679.829 mũi vắc-xin phòng COVID-19, trong đó tiêm mũi 1 là 1.105.844 (tỷ lệ 86,93%) và số tiêm mũi 2 là 573.985 (tỷ lệ 45,12%).

Hội nghị đã thảo luận các giải pháp của các cấp, các ngành nhằm tăng cường các biện pháp kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, hiệu quả trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị khẳng định: Thời gian qua, mặc dù Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp đã triển khai quyết liệt các biện pháp nhưng tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn vẫn diễn biến rất phức tạp; có nguyên nhân do ý thức tuân thủ biện pháp phòng dịch của một bộ phận người dân lơi lỏng; một số nơi thực hiện cách ly tại khu phong tỏa, cách ly tại nhà thiếu chặt chẽ. Để khống chế tốt dịch, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thường xuyên cập nhật, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tiếp tục thực hiện khuyến cáo 5K tránh ảnh hưởng đến gia đình, người thân của mình. Thông tin công khai, rộng rãi các địa điểm F0 đã đến để người dân biết và tự giác phòng tránh; hạn chế quy mô tổ chức đám cưới, hỏi, đám hiếu, đám giỗ. Các ngành Công an, Y tế, các huyện, thành phố tích cực truy vết, xác định đầy đủ, phân loại các trường hợp F1, F2. Tăng cường quản lý chặt chẽ tại khu cách ly tập trung, khu phong tỏa, cách ly tại nhà, tránh lây nhiễm chéo. Ngành Công an, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo quản lý chặt chẽ người từ nơi khác về, tăng cường kiểm tra việc chấp hành ở các doanh nghiệp, ở các cơ sở y tế và người dân trong phòng, chống dịch; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. Các huyện, thành phố rà soát, thống kê các hộ gia đình đủ điều kiện cách ly tại nhà, sẵn sàng vận hành khi có trường hợp F1, F2. Ngành Y tế tham mưu công tác tầm soát, xét nghiệm phù hợp. Mỗi huyện, thành phố bố trí 1 cơ sở thu dung (không ở trường học), thành lập các trạm y tế lưu động; tiến tới mỗi xã thành lập 1 cơ sở thu dung bệnh nhân không triệu chứng và bệnh nhân nhẹ.

Đối với công tác tiêm chủng: Các huyện, thành phố thống kê, xác định số lượng người đã tiêm mũi 1, khi đủ 4 tuần triển khai tiêm mũi 2 theo phương thức cuốn chiếu. Tuyên truyền rộng rãi, vận động người dân tiêm vắc-xin, không phân biệt nơi tiêm mũi 1, phấn đấu hết tháng 12 cơ bản tiêm xong mũi 2 cho người dân. Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai các thủ tục: thống kê, ký cam kết với gia đình, sàng lọc để triển khai ngay việc tiêm vắc-xin cho học sinh THPT, phấn đấu toàn tỉnh hoàn thành tiêm trước ngày 10-12, đảm bảo an toàn. Các huyện, thành phố cập nhật cấp độ dịch dưới cấp xã để ảnh hưởng ít nhất đến đời sống người dân và học sinh. Chuẩn bị nguồn lực để phòng chống dịch bệnh lâu dài./.

