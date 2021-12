Đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia và Bộ GTVT về việc khắc phục hậu quả và ngăn ngừa tai nạn giao thông đối với trẻ em, tăng cường đảm bảo ATGT trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô, ngày 1-12-2021 UBND tỉnh ban hành Văn bản số 951/UBND-VP5 yêu cầu các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về ATGT trong hoạt động vận tải đường bộ và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Các nội dung tập trung tuyên truyền gồm: thắt dây an toàn khi được chở trên phương tiện; đã uống rượu bia thì không lái xe; chở đúng trọng tải, đúng số người cho phép; đi đúng tuyến đường, làn đường, tốc độ cho phép…; đặc biệt đối với trẻ em; vận động cha, mẹ, người giám hộ cam kết và thực hiện không giao mô tô, xe máy cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển.

UBND tỉnh giao Sở GTVT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân có phương tiện hoạt động vận chuyển đưa đón học sinh và trẻ em, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm; chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông phối hợp với lực lượng Công an tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh vận tải, chở đúng tải trọng cho phép, số người theo quy định, bảo đảm chất lượng dịch vụ vận tải và tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với Sở GTVT, Công an tỉnh kiểm tra, bảo đảm các điều kiện an toàn đối với phương tiện đưa đón học sinh, cam kết và thực hiện việc học sinh phải có chỗ ngồi và thắt dây an toàn khi lưu thông trên xe ô tô đưa đón học sinh; yêu cầu học sinh chấp hành nghiêm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông; ký cam kết với phụ huynh học sinh về việc thực hiện không giao mô tô, xe máy cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố Nam Định chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, thống kê, rà soát các phương tiện đưa đón học sinh, trẻ em trên địa bàn quản lý, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật đối với chủ xe, lái xe; các vi phạm liên quan đến mô tô, xe máy, xe đạp điện, đặc biệt là các trường hợp học sinh vi phạm./.

Thành Trung