Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 3-12, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy.

Năm 2021, mặc dù bị tác động của dịch COVID-19, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ĐUQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó, đã tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỷ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Tham mưu mở lớp đào tạo sĩ quan dự bị động viên, lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng 2, 3, 4… Hoàn thành công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Nâng cao chất lượng công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất, được cấp trên đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Năm 2022, ĐUQS tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghị quyết của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Phòng, chống hiệu quả “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng ĐUQS tỉnh trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3 biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của ĐUQS tỉnh đã đạt được trong năm 2021 và gợi mở một số nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2022. Trong đó, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự; xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh Phạm Gia Túc đề nghị thời gian tới, ĐUQS tỉnh tập trung thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; bám sát Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; thực hiện tốt công tác tham mưu, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền, an ninh tuyến biển. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Lãnh đạo tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho bộ đội với tinh thần “sẵn sàng chiến đấu cao, vui tươi, tiết kiệm, an toàn”; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh. Thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị; tập trung đổi mới công tác sinh hoạt Đảng, quản lý đảng viên; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của ĐUQS tỉnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn