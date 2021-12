Chủ động triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2021-2022

Để sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 giành thắng lợi toàn diện, UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu ngành Nông nghiệp, UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2021-2022.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN và PTNT, UBND các huyện, thành phố tập trung phối hợp tham mưu UBND ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2021, năm 2022. Hướng dẫn nông dân trồng, chăm sóc bảo vệ cây rau màu vụ đông để đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm; hướng dẫn kỹ thuật thâm canh lúa bảo vệ chăm sóc mạ non, áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến, mở rộng phương thức mạ khay - máy cấy, hạn chế gieo sạ, sử dụng vật tư đầu vào hợp lý, hiệu quả theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và an toàn dịch bệnh. Đôn đốc các địa phương, các Công ty thủy nông đẩy nhanh tiến độ nạo vét kênh mương, làm đất và thực hiện chiến dịch thủy lợi nội đồng theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Triển khai nhân rộng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP và mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. UBND các huyện, thành phố ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2021 và năm 2022; Xây dựng kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2022 của địa phương; hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu, bệnh hại trên rau màu vụ đông; chuẩn bị đủ các điều kiện phục vụ sản xuất; tiếp tục tìm kiếm các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm và tạo điều kiện cho các HTX, tổ hợp tác ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn; hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp để xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, mô hình chuyển đổi đất lúa, mô hình cơ giới hóa trong sản xuất.

Các Công ty thủy nông bám sát kế hoạch sản xuất, diễn biến thời tiết, lịch xả nước của các hồ thủy điện, thống nhất với các huyện trong hệ thống xây dựng phương án lấy nước phục vụ sản xuất chủ động theo thời vụ; phối hợp chặt chẽ với các địa phương tổ chức quản lý, sử dụng nước tại ruộng tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo đủ nguồn nước tưới và có biện pháp chủ động phòng, chống hạn cho cây vụ đông, nhất là diện tích trên đất 2 lúa; khẩn trương nạo vét kênh mương, tu bổ hệ thống công trình thủy lợi theo kế hoạch và hoàn thành trước lịch xả nước của các hồ thủy điện./.

Văn Đại