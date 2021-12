Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

* Thông qua các nghị quyết quan trọng của kỳ họp

Sáng 2-12, kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành phiên thảo luận tại hội trường.

Kỳ họp đã nghe kết quả phiên thảo luận tại tổ chiều 1-12 và tiến hành thảo luận tại hội trường. Đa số các ý kiến cho rằng, trong năm 2021 mặc dù ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, song kinh tế của tỉnh có nhiều khởi sắc; một số lĩnh vực duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ và cao hơn bình quân chung cả nước. Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, nên tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiều đại biểu cho rằng, tỉnh cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lớn, các khu công nghiệp và tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường quản lý, xử lý những diện tích ruộng để hoang hoá và có chính sách khuyến khích phát triển các mô hình tích tụ ruộng đất quy mô lớn đem lại hiệu quả cao; có chiến lược tổng thể nghiên cứu, đổi mới, phát triển giống cây trồng và có chính sách ưu đãi thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư chế biến nông sản; quan tâm công tác xúc tiến thương mại giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, tăng cường liên kết cung - cầu nông sản, nhất là những sản phẩm OCOP. Khi xây dựng quy hoạch các khu đô thị mới, khu dân cư tập trung cần thống nhất xây dựng cơ sở hạ tầng, tỉ lệ xây dựng đảm bảo phù hợp giữa diện tích đất nhà ở với các công trình phụ trợ…; không xây dựng các khu dân cư tập trung tại các địa điểm thuộc vùng sâu, vùng xa. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy điện rác, nhà máy nước sạch để nhanh chóng đưa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay. Cần quan tâm hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là đối với địa phương xuất hiện nhiều ca dương tính trong cộng đồng; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo để trao đổi kinh nghiệm phòng, chống dịch giữa các địa phương và có cơ chế động viên khen thưởng lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và Tổ COVID-19 cộng đồng tại các khu dân cư. Xem xét bổ sung thêm chức danh phó trưởng thôn (Tổ phó tổ dân phố) sau sắp xếp, sáp nhập. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm công tác quản lý đất đai, không để xảy ra các vi phạm; nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ...

Đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp.

Sau phiên thảo luận, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thanh Long đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong tổng số 53 kiến nghị thuộc 40 vấn đề cử tri kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền, những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến các cơ quan Trung ương để giải quyết. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các huyện, thành phố, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp chuyển về Thường trực HĐND các huyện, thành phố đề nghị cơ quan có thẩm quyền của huyện, thành phố giải quyết và trả lời cử tri, đồng thời giám sát việc giải quyết theo quy định.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, làm rõ được vai trò, trách nhiệm của các ngành, địa phương để từng bước chỉ đạo khắc phục. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề lớn như: công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục, dạy và học trực tuyến; công tác chuyển đổi số; hoạt động hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính tại các đơn vị hành chính cấp xã; phân cấp công tác quản lý xây dựng...

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu HĐND và cử tri quan tâm.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu và làm rõ hơn một số nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong kế hoạch năm 2022. Theo đó, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát trở lại, diễn biến rất phức tạp ở tất cả các huyện, thành phố, đã làm ảnh hưởng lớn tới đời sống của nhân dân, sản xuất kinh doanh và hoạt động văn hóa xã hội..., tỉnh đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đồng thời, tỉnh cũng tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu cao hơn so với bình quân chung cả nước và một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. Công tác xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt được kết quả tích cực, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nhiều công trình, dự án quan trọng đã hoàn thành và đang tích cực triển khai sẽ tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới. An sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt... Về nhiệm vụ năm 2022, UBND tỉnh đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Thực hiện linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tập trung xây dựng và quản lý quy hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; phát triển nông nghiệp, nông thôn; tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đảm bảo an ninh - quốc phòng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu và làm rõ một số nội dung, vấn đề mà đại biểu, cử tri quan tâm, kiến nghị từ các kỳ họp trước đến nay. Trên cơ sở đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm, triển khai ngay các Nghị quyết của kỳ họp cuối năm 2021, HĐND tỉnh khoá XIX đã đề ra; nghiêm túc tiếp thu những kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã nêu có liên quan đến ngành, địa phương để tập trung giải quyết kịp thời.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất biểu quyết thông qua 47 Nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2022; Việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Nam Định năm 2020; Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025; Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; Ban hành định mức, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Nam Định năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; Định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Nam Định; Việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2022; Việc chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Việc chấp thuận danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Việc giao biên chế công chức quản lý hành chính Nhà nước trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022; Phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030; Về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn (xóm), tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định; Việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông; Quy định hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Nam Định; Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định. Các Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường bộ Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Hiển Khánh - Tân Khánh (Vụ Bản); Xây dựng, cải tạo quảng trường Hòa Bình (thành phố Nam Định); Các Nghị quyết về Xây dựng khu dân cư tập trung tại các xã, thị trấn; Nghị quyết chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án đầu tư công; Dự án xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú đoạn K177+900 đến K180+050, đê hữu Hồng, huyện Nam Trực; Điều chỉnh quy mô đầu tư, thời gian thực hiện dự án xây dựng kho lưu giữ chuyên dụng tỉnh Nam Định; Nghị quyết ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh Nam Định; Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; sự cố gắng đóng góp tích cực của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh, nhất là sự chủ động, quyết liệt và hiệu quả trong phòng, chống dịch COVID-19. Tại kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết quan trọng; là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện trong thời gian tới. Để các Nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết đảm bảo nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực. UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 ở mức cao nhất cũng như thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Các Ban của HĐND tỉnh tăng cường tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh, thực hiện đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực. Tăng cường công tác giám sát, nhất là giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, kiến nghị của cử tri và việc thực hiện của người trả lời chất vấn tại kỳ họp. Các đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; tham dự kỳ họp HĐND các huyện, thành phố để báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp; đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời phản ánh với HĐND tỉnh./.

Tin, ảnh: Văn Trọng