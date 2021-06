Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra đê điều, công tác phòng chống thiên tai tại các địa phương

Ngày 4-6, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra các công trình đê điều, công tác phòng chống thiên tai và lúa xuân tại một số địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và các đồng chí: Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở NN và PTNT, Sở Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tại các huyện Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu.

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc kiểm tra cống Ngô Đồng điều tiết nước tưới tiêu cho hai huyện Xuân Trường và Giao Thủy. Ảnh: Xuân Thu

Tại cuộc kiểm tra, lãnh đạo Sở NN và PTNT báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về kế hoạch công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2021 theo đó đến nay các huyện, thành phố Nam Định đã tổng kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình đê điều trước lũ năm 2021. Qua kiểm tra, đã xác định 26 trọng điểm phòng chống lụt bão, gồm 3 trọng điểm cấp tỉnh, 23 trọng điểm cấp huyện. Các địa phương đã lập, duyệt phương án bảo vệ trọng điểm chống lụt bão theo phương châm "4 tại chỗ" bảo đảm đúng các quy định, sát với tình hình thực tế.

Tại huyện Xuân Trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tuyến đê tả Ninh địa phận xã Xuân Hồng; kiểm tra tuyến đê hữu Hồng đoạn từ xã Xuân Hồng đến cống Ngô Đồng; kiểm tra cánh đồng trồng lúa Bắc Thơm ở xã Xuân Tân. Đến nay, hhuyện đã chuẩn bị đầy đủ vật tư dự trữ phục vụ PCTT-TKCN tại các trọng điểm kè: Ngô Đồng, Phú Ân, Hạ Miêu, Đồng Sò với khối lượng gần 3.000 mét khối; tiếp nhận vật tư do tỉnh cấp gồm nhà bạt, áo phao, phao tròn, phao bè với số lượng hơn 1.000 chiếc. Huyện Xuân Trường đề nghị tỉnh sớm đầu tư kinh phí xây dựng mới cống Kẹo (xã Xuân Ninh) do công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng; tu sửa nâng cấp một số đoạn đê kè sông Ninh Cơ. Tại huyện Giao Thủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra tuyến đường bộ nằm sát mép biển, đoạn qua xã Giao Yến; kiểm tra âu tàu Hà Lạn ở thị trấn Quất Lâm. Âu tàu Hà Lạn có diện tích 23ha, là địa điểm tránh trú bão an toàn của các phương tiện đánh bắt xa bờ có tải trọng đến 200CV, đã hoàn thành xây dựng giai đoạn một với tổng kinh phí hơn 180 tỷ đồng. Huyện Giao Thủy đề nghị tỉnh sớm cho xây dựng mới cống Cồn Năm thuộc đê hữu sông Hồng, cống Cát Đàm thuộc đê tả sông Sò; đầu tư, nâng cấp đoạn đê, kè tả sông Sò, cứng hóa mặt đê tuyến tả sông Sò; đầu tư, tu sửa bê tông mặt đê biển đoạn từ xã Giao Lạc đến thị trấn Quất Lâm... Tại huyện Hải Hậu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra tuyến đê Cồn Tròn (xã Hải Hòa) là trọng điểm của tỉnh với địa hình "biển tiến, bãi thoái"; kiểm tra đê kè Hải Thịnh 3 (đoạn qua khu du lịch Thịnh Long) đã bị sạt lở nghiêm trọng; kiểm tra cảng biển Thịnh Long, nơi đang neo đậu của hàng trăm tàu đánh cá các loại. Huyện Hải Hậu có tổng chiều dài 33,179km đê biển, trong đó 25,47km đê trực diện với biển, còn gần 10km chưa được kè kiên cố. Đê biển Hải Hậu là đê một tuyến và nằm trên nền đất yếu, thân đê chủ yếu là cát, đất pha cát nên chỉ có khả năng chống chịu được bão có sức gió cấp 9, cấp 10 xuất hiện cùng lúc với triều cường mức trung bình. Huyện Hải Hậu đề xuất với tỉnh sớm hỗ trợ, đầu tư, xử lý các vị trí đã bị sập, lún tại kè bãi tắm khu du lịch Thịnh Long; đề nghị Chính phủ đầu tư xây dựng hệ thống kè mỏ khu vực kè Cồn Tròn; kè mỏ và thềm cơ giảm sóng khu vực kè Hải Thịnh 2, kè Hải Thịnh 3; bố trí vốn và chỉ đạo nhà thầu xây dựng, hoàn thiện đường cứu hộ Hải Lộc...

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc kiểm tra điểm sạt lở tại khu du lịch Thịnh Long (Hải Hậu). Ảnh: Xuân Thu

Sau khi kiểm tra thực địa các công trình đê kè của 3 huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong công tác PCTT-TKCN; đồng thời ghi nhận những ý kiến, đề xuất của các địa phương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ bàn bạc, thống nhất hoặc đề nghị Trung ương sớm có giải pháp hỗ trợ, đầu tư nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác vận hành trạm bơm Tân Đệ (Mỹ Lộc). Ảnh: Viết Dư

Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra các công trình đê điều, công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) và sản xuất lúa xuân tại các huyện phía bắc tỉnh. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của các huyện: Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên và thành phố Nam Định, đến thời điểm này các huyện, thành phố đã hoàn thành việc kiện toàn và thành lập Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn (TKCN), thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tổ chức tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; xây dựng các phương án bảo vệ trọng điểm phòng, chống lụt bão... Đoàn đã kiểm tra các trọng điểm: Cống lấy nước trạm bơm Tân Đệ (bối Hồng Long) tại K162+500 trên đê hữu Hồng thuộc địa bàn xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc); đoạn đê, kè Óng Bò - Ngô Xá tại vị trí K165+200 đến K167+294 trên đê hữu Hồng thuộc địa bàn xã Nam Phong và dự án nâng cấp công trình phòng, chống lụt bão đê hữu Hồng và tả Đào (thành phố Nam Định); dự án cải tạo, nâng cấp đê hữu Đào, giai đoạn II thuộc địa bàn xã Tân Thành (Vụ Bản); cống Đông Duy, bối Yên Phúc, cống tiêu tự chảy kết hợp lấy nước trạm bơm Vĩnh Trị I trên đê tả Đáy và kiểm tra hoạt động sản xuất lúa xuân tại địa bàn xã Yên Khang (Ý Yên).

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra, đánh giá năng suất lúa tại xã Yên Khang (Ý Yên). Ảnh: Viết Dư

Sau khi kiểm tra thực địa các công trình đê điều, công tác PCTT và sản xuất lúa xuân năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động trong công tác PCTT và sản xuất lúa vụ xuân thắng lợi trong điều kiện dịch COVID-19, thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp. Đồng chí yêu cầu các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thu hoạch nhanh gọn lúa xuân theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế ảnh hưởng của mưa, bão; đồng thời bảo đảm yêu cầu thời vụ sản xuất vụ mùa năm 2021. Trên cơ sở điều kiện thực tiễn của địa phương, các huyện, thành phố chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với từng tình huống thiên tai, phương án bảo vệ các trọng điểm phòng, chống lụt bão, phương án hộ đê toàn tuyến và phương án di dân. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, bảo vệ sản xuất, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và đời sống nhân dân. Chỉ đạo các xã, thị trấn, các công ty thủy nông thực hiện tốt công tác làm thủy lợi nội đồng, tập trung giải tỏa vật cản, khơi thông dòng chảy, tôn cao khép kín bờ vùng, bờ thửa, nạo vét cục bộ những vị trí thường xảy ra ách tắc… tạo thuận lợi cho công tác tưới, tiêu nước trong mùa mưa bão. Các công ty thủy nông, hạt quản lý, các xã, thị trấn xây dựng phương án phòng, chống úng nội đồng; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý các sự cố, các trường hợp vi phạm, góp phần bảo vệ an toàn các tuyến, đê, kè cống và công trình thủy lợi trong mùa mưa bão năm nay.

Đoàn do đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra hệ thống đê điều và sản xuất vụ xuân của các huyện: Nam Trực, Trực Ninh và Nghĩa Hưng. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở: NN và PTNT, KH và CN, Xây dựng, TN và MT, BĐBP tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm đồng lúa xóm Đoài, xã Việt Hùng (Trực Ninh). Ảnh: Hoàng Tuấn

Đoàn đã đi kiểm tra trọng điểm kè Vị Khê thuộc tuyến đê hữu Hồng, xã Điền Xá (Nam Trực); kiểm tra kè Trực Thanh và thăm đồng lúa xóm Đoài, xã Việt Hùng (Trực Ninh); kiểm tra kè Mười Sáu thuộc đê tả sông Đáy, xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng)… Hiện trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng cũng đang chuẩn bị triển khai các dự án gồm: Tu bổ khẩn cấp hư hỏng sạt lở kênh cửa cống Đại Tám K24+650 đê hữu Ninh Cơ; xử lý cấp bách mặt đê biển Nghĩa Hưng đoạn từ K24+900 đến K25+920 và đoạn từ K19+200 đến K21+500; xây dựng cống Quần Khu, Chi Tây, Thuần Hậu thuộc địa bàn huyện; thi công kè Nam Quần Liêu đoạn từ K1+500 đến K2 dài khoảng 500m. UBND huyện Nghĩa Hưng đã xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm trên theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị theo phương án đã duyệt; tập huấn, đồng thời tiếp tục kiểm tra rà soát, phát hiện các vị trí xung yếu mới, tổ chức xử lý sự cố từ giờ đầu. Tổ chức lực lượng thực hiện công tác tuần tra canh gác theo quy định của Bộ NN và PTNT. Huyện Nam Trực cũng đang xây dựng kế hoạch đề xuất tu bổ nâng cấp, cải tạo kè Vị Khê K168+700 đến K169 đê hữu Hồng, xã Điền Xá (Nam Trực). Huyện Trực Ninh đề xuất cải tạo, nâng cấp kè Phượng Tường K6+600 đến K6+347 đê hữu Ninh Cơ thuộc xã Việt Hùng (Trực Ninh); sửa chữa cống Văn Lai K0+961 đê hữu Ninh Cơ thuộc huyện Trực Ninh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra kè Mười Sáu thuộc đê tả sông Đáy, xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng). Ảnh: Hoàng Tuấn

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đề nghị các huyện cần tập trung chuẩn bị các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai; thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp chủ động xuống cơ sở cùng địa phương ứng trực, xử lý khi có thiên tai. Các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ phương án: hộ đê toàn tuyến, di dời dân vùng bối, chống úng bảo vệ sản xuất, cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng vận hành khi có tình huống thiên tai xảy ra. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thời tiết, thông tin diễn biến của mưa, bão kịp thời chỉ đạo, xử lý hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ”. Tập trung chỉ đạo tổ chức diễn tập các phương án PCTT và TKCN theo tình hình, điều kiện của địa phương, đảm bảo hiệu quả, sát thực tiễn đảm bảo rà soát, điều chỉnh phương án PCTT đã xây dựng cho phù hợp, hiệu quả, góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi mưa bão xảy ra./.

Nhóm PV thời sự