Diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp Hòa Xá

Ngày 5-6, tại Công ty TNHH YoungOne, Khu công nghiệp Hòa Xá (thành phố Nam Định), Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tổ chức diễn tập phòng, chống dịch COVID-19. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh; Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh; Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Quân khu 3; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. Tham gia diễn tập có hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của các ngành và Công ty TNHHYoungOne.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Quân khu 3 và các sở, ban, ngành tham quan diễn tập xử lý tình huống nghi nhiễm COVID-19 tại Công ty TNHH YoungOne (thành phố Nam Định).

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh phát biểu tại buổi diễn tập.

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, đặc biệt dịch đã tấn công vào một số khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng… với hàng trăm ca mắc mỗi ngày, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế, sức khỏe và tính mạng người lao động, để lại hậu quả rất nặng nề. Trên địa bàn tỉnh, thời gian qua đã xuất hiện 6 ca F0 ngoài cộng đồng thuộc các huyện Trực Ninh, Giao Thủy, Ý Yên; mặc dù tình hình dịch đã cơ bản được kiểm soát, nhưng nguy cơ bùng phát trong cộng đồng, nhất là các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là dễ xảy ra. Thực tế cho thấy, thời gian qua, công tác phòng, chống dịch tại các khu, cụm công nghiệp của tỉnh chưa được thực hiện nghiêm túc, có nơi còn buông lỏng, chủ quan, lơ là; nếu không siết chặt công tác phòng, chống dịch sẽ gây ra hệ lụy khôn lường cho xã hội và sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Cán bộ y tế diễn tập lấy mẫu xét nghiệm với các trường hợp F1, F2.

Đội ngũ nhân viên y tế của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh (Sở Y tế) thực hành diễn tập phòng chống dịch COVID-19.

Cuộc diễn tập đặt ra xử trí 2 tình huống: Tình huống 1 là thực hành phong tỏa, phân tích dịch tễ, đánh giá nguy cơ lây nhiễm, thực hành khử khuẩn, vệ sinh môi trường do lực lượng Công an và lực lượng Y tế thực hiện. Theo đó, Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố chủ trì tổ chức phong tỏa toàn bộ phân xưởng 2, không cho người ra vào phân xưởng; lực lượng Y tế gồm Trung tâm Y tế dự phòng, Y tế thành phố Nam Định cùng Y tế của Công ty tổ chức phân loại, đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm thực hành khu khuẩn. Với chủ trương: Phong tỏa hẹp, xét nghiệm rộng, truy vết thần tốc, thông tin chính sách kịp thời. Tình huống 2 là thực hành cách ly y tế tập trung. Ngay sau khi dịch bệnh xảy ra, Công ty YoungOne nhanh chóng kích hoạt khu cách ly tập trung. Dưới sự chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS thành phố nhanh chóng thành lập khu cách ly tập trung. Lực lượng gồm: Ban CHQS, Dân quân tự vệ, Y tế, lực lượng bảo vệ công ty, tổ chức tiếp nhận quản lý, điều hành khu cách ly tập trung ngay tại công ty.

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc các trường hợp F2.

Cuộc diễn tập lần này nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chỉ huy, điều hành; công tác phối hợp hiệp đồng và thực hành phòng, chống dịch COVID-19 của các lực lượng tại các khu công nghiệp; đồng thời đánh giá khả năng huy động các nguồn lực và tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, quy trình phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch xảy ra tại các doanh nghiệp, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Vận chuyển các trường hợp F1 về cơ sở cách ly tập trung của tỉnh.

Phát biểu đánh giá buổi diễn tập, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị đã tham gia tổ chức thành công cuộc diễn tập, trực tiếp là Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Ban quản lý các Khu công nghiệp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Nam Định; biểu dương các lực lượng thực binh, lực lượng phục vụ đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công của cuộc diễn tập. Đồng chí cũng đề nghị Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, Ban quản lý các khu công nghiệp tiếp thu và chỉ đạo bổ sung vào phương án, kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép: Vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh, vừa nỗ lực sản xuất, kinh doanh. Để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, diễn biến của dịch bệnh xảy ra, bảo đảm sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp. Các cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và Sở Y tế làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phát huy vai trò nòng cốt tuyến đầu chống dịch, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Ban Quản lý các khu công nghiệp hướng dẫn các doanh nghiệp, các khu công nghiệp thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện phương châm 4 tại chỗ, rà soát, khoanh vùng dập dịch; thường xuyên theo dõi, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện cách ly những chuyên gia, người lao động đến từ vùng dịch; chủ động nắm tình hình khó khăn của doanh nghiệp, đề xuất tỉnh có biện pháp tháo gỡ khó khăn. Các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hành diễn tập phòng, chống COVID-19 tại các khu, cụm công nghiệp; tiếp tục ưu tiên nguồn lực, thời gian cho công tác phòng, chống dịch; đẩy mạnh hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, đi kèm với kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn