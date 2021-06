Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai

Sáng 4-6, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ Trung ương PCTT; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Trung ương PCTT chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Năm 2020, thiên tai ở nước ta diễn biến phức tạp với 14 cơn bão; 265 trận dông, lốc, sét; 120 trận lũ quét, sạt lở đất; 90 trận động đất, xâm ngập mặn vượt đỉnh năm 2016… Thiên tai phức tạp đã làm 357 người chết và mất tích; 3.429 nhà sập; 333.084 nhà bị hư hại, tốc mái; trên 198 nghìn ha lúa và cây màu bị thiệt hại; 52 nghìn con gia súc, 4,1 triệu con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Tổng thiệt hại về kinh tế trên 39.962 tỷ đồng. Bên cạnh những thiệt hại về kinh tế, thiên tai còn ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường sống, sản xuất đình trệ, giảm thu nhập của nhân dân, cản trở giao thương, làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ thiết yếu tại nhiều khu vực… Công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai đã được các cấp, các ngành và người dân thực hiện một cách chủ động, hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại đồng thời sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCTT hiện vẫn còn những hạn chế, tồn tại: vẫn còn để thiệt hại nhiều về người; tình trạng chia cắt cô lập địa bàn khi có thiên tai tại một số nơi chưa được khắc phục; năng lực theo dõi, giám sát thiên tai, cứu hộ, cứu nạn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng nói chung, công trình PCTT còn yếu; hoạt động cứu trợ chưa được tổ chức tốt, nhất là tình trạng kêu gọi huy động từ thiện tự phát của một số tổ chức, cá nhân gây bức xúc trong dư luận…

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến cuối năm 2021 xuất hiện khoảng 12-14 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó có khoảng 5-7 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền; bão tập trung ở khu vực Trung Bộ và phía Nam; lũ tại các sông khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến ở mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2; khu vực Yên Bái, Ninh Bình, Quảng Bình đến Bình Thuận trên mức báo động 3… Trên cơ sở nhận định tình hình thiên tai, rút kinh nghiệm từ thực tế thời gian qua, từ nay đến cuối năm các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố cần tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất, có hiệu lực, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công tác PCTT, đặc biệt là trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao kết quả PCTT và TKCN năm 2020 của các bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc. Đồng chí nhấn mạnh, công tác PCTT trong thời gian tới cần được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân. Ủy ban PCTT quốc gia, các bộ, ban, ngành, địa phương cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch PCTT đồng bộ, hiệu quả trên cơ sở dự báo tình hình diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu, không chủ quan, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của Nhà nước và người dân với phương châm “lấy sự an toàn tính mạng nhân dân làm thước đo kết quả công tác PCTT và TKCN”. Tập trung nâng cao năng lực ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai của lực lượng chức năng, không để xảy ra tình trạng lúng túng, thiếu chủ động trong việc xử lý các tình huống thiên tai. Triển khai rà soát lại toàn bộ các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng chí yêu cầu Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án huy động lực lượng, phương tiện ứng phó thiên tai, sự cố. Lực lượng quân đội, công an, các quân khu, quân đoàn phải là lực quan trọng nhất, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ ứng cứu và tìm kiếm cứu nạn, ứng phó các sự cố. Bộ NN và PTNT đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện tổng thể công tác PCTT của tất cả các bộ, ngành, địa phương; Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo thiên tai, bảo đảm kịp thời, chính xác phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó thiên tai. Các Bộ GTVT, KH và CN, Công Thương, Xây dựng, TT và TT… chỉ đạo thực hiện phương án PCTT theo chức năng nhiệm vụ của mình trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Chính quyền các địa phương tổ chức quán triệt, thống nhất về nhận thức, có kế hoạch, phương án cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả công tác PCTT; tập trung xây dựng các đội xung kích PCTT, góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra./.

Nguyễn Hương