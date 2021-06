Sản lượng điện tăng cao kỷ lục trong những ngày nắng nóng

Theo số liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, những ngày gần đây nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc liên tục tăng cao, nhiều nơi nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C và dự kiến sẽ tiếp tục nắng nóng trong những ngày tới.

Nắng nóng gay gắt những ngày qua làm nhu cầu tiêu thụ điện năng tăng cao đột biến. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc ngày 1-6-2021 lập kỷ lục mới với 880,3 triệu kWh, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng hơn 15% so với trung bình tuần trước đợt nóng. Nắng nóng gay gắt kéo dài đã làm các thiết bị trên lưới điện liên tục vận hành đầy tải, thậm chí quá tải ở một số thời điểm dẫn đến nguy cơ xảy ra các sự cố cục bộ trên lưới điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối; cụ thể là buổi trưa từ 11h30 đến 15h00, buổi tối từ 20h00 đến 23h00. Đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở 27 độ C trở lên, sử dụng kết hợp với quạt) và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn để giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố, cháy nổ về điện.

Đối với địa bàn tỉnh Nam Định, nắng nóng cũng làm cho nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục. Trong đó, những ngày qua sản lượng điện nhận liên tục đạt mức 11,139 triệu kWh; công suất cực đại vào các buổi trưa là 551,5MW, tăng gần 13% so với tháng liền kề trước đó. Công ty Điện lực Nam Định tích cực triển khai các giải pháp kỹ thuật, đồng thời phân công nhân lực thường xuyên túc trực, kịp thời xử lý các sự cố, bảo đảm để hệ thống điện vận hành an toàn, liên tục phục vụ nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân./.

Xuân Thu