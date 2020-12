CPI tháng 12-2020 tăng 0,1%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12-2020 tăng 0,1% so với tháng trước. Có 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có CPI tăng. Tính chung, chỉ số giá tiêu dùng quý IV-2020 tăng 0,22% so với quý trước và tăng 1,38% so với cùng kỳ 2019.

Thông tin này được đề cập tới tại họp báo Tổng cục Thống kê diễn ra tại Hội trường lớn của Tổng cục chiều 27-12, liên quan tới nội dung tổng quan thị trường và giá cả tháng 12-2020.

Theo bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, bình quân năm 2020, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,23% so với năm 2019. Trong đó, CPI khu vực thành thị tăng 2,91%, khu vực nông thôn tăng 3,53% so với năm 2019. Lạm phát cơ bản năm 2020 tăng 2,31% so với năm 2019.

Thống kê cho thấy, so với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 nhóm hàng tăng giá, 3 nhóm hàng giảm giá và 1 nhóm hàng giá ổn định.

Trong 7 nhóm hàng tăng giá, nhóm giao thông có mức tăng cao nhất, tăng 2,45% so với tháng trước do giá xăng dầu điều chỉnh tăng vào ngày 26-11-2020, 11-12-2020 và ngày 26-12-2020. Trong đó, giá xăng E5 tăng 1.630 đồng/lít, giá xăng A95 tăng 1.770 đồng/lít, giá dầu diezen tăng 1.540 đồng/lít so với tháng trước.

Nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,15% so với tháng trước do thời tiết rét đậm, rét hại tại các tỉnh phía Bắc nên nhu cầu mua sắm quần áo rét, giầy dép tăng làm cho giá các mặt hàng này tăng nhẹ. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,13% so với tháng trước do nhu cầu rượu và thuốc lá tiêu dùng trong dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch năm 2021 cũng như chuẩn bị nguồn hàng đón Tết Nguyên đán sắp tới.

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,12% so với tháng trước do tăng giá dịch vụ cá nhân như cắt tóc, gội đầu, uốn tóc. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,01% so với tháng trước do thời tiết rét đậm, rét hại tại các tỉnh phía Bắc nên nhu cầu sử dụng các thiết bị và đồ dùng gia đình phục vụ mùa đông tăng.

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,01% chủ yếu tăng giá nhóm thuốc giảm đau và hạ sốt do thời tiết thay đổi thất thường, người dân dễ bị mắc các bệnh về đường hô hấp.

Trong 3 nhóm hàng giảm giá, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm nhiều nhất, giảm 0,41% so với tháng trước, giảm chủ yếu ở giá thịt lợn, giá thịt gia cầm, giá thủy sản tươi sống, giá rau xanh do nguồn cung nhiều.

Tiếp đó, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,1% so với tháng trước do các công ty du lịch đưa ra các chương trình kích cầu du lịch nội địa làm cho giá dịch vụ du lịch trọn gói giảm. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,03% so với tháng trước do thời tiết lạnh ở các tỉnh phía Bắc và dịu mát ở các tỉnh miền Nam nên nhu cầu sử dụng điện, nước sinh hoạt giảm.

Chỉ số giá nhóm hàng bưu chính viễn thông ổn định, trong đó, giá các mặt hàng điện thoại di động giảm do các hãng điện thoại cạnh tranh giảm giá vào dịp cuối năm nhằm kích cầu tiêu dùng, ở chiều ngược lại, giá dịch vụ sửa chữa điện thoại tăng.

Chỉ số giá vàng tháng 12-2020 tăng 30,95% so với cùng kỳ 2019, chỉ số giá vàng cả năm 2020 tăng 28,05% so với 2019; chỉ số giá đô la giảm 0,09% so với cùng kỳ 2019, chỉ số giá vàng cả năm 2020 giảm 0,02% so với 2019./.

