Thành phố Nam Định bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4

Sáng 25-12, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QPAN) thành phố Nam Định mở lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4. Tham dự lớp, có 98 học viên là cán bộ các khoa, phòng, ban của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Công ty cổ phần Bia Nam Định - Hà Nội.

Trong thời gian dự lớp các học viên được tiếp thu các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và chuyên đề đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức QPAN cho đội ngũ cán bộ các đơn vị làm cơ sở phục vụ cho công tác tham mưu cho chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước về nhiệm vụ QPAN, qua đó góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Hoàng Tuấn