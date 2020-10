Tăng cường tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã phối hợp với Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Truyền hình ANTV đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH); hướng dẫn kiến thức, biện pháp bảo đảm an toàn về PCCC, kỹ năng thoát nạn; cảnh báo hậu quả do cháy, nổ gây ra...; qua đó nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã biên soạn 257 bài viết về PCCC-CNCH gửi Công an các huyện, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp, hệ thống truyền thanh cơ sở để tuyên truyền, cảnh báo cháy, nổ, phòng ngừa tai nạn, sự cố; hướng dẫn cán bộ, nhân viên, người lao động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong sử dụng điện, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Công an tỉnh cũng đã phối hợp, tổ chức 134 lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 10.746 người là Công an xã bán chuyên trách; cán bộ, nhân viên, đội viên đội PCCC ở các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; học sinh, sinh viên. Hướng dẫn các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp kiện toàn, củng cố, duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của 3.710 đội dân phòng, 3.942 đội PCCC cơ sở và các mô hình PCCC tiêu biểu, hoạt động hiệu quả như mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn PCCC”, “Tổ dân phố an toàn PCCC”, “Hộ gia đình an toàn PCCC” nhằm tuyên truyền, nhân rộng các phong trào toàn dân tham gia PCCC./.

Xuân Thu