Toàn tỉnh phấn đấu trồng hơn 11 nghìn ha cây rau, màu vụ đông

Theo kế hoạch vụ đông năm 2020 toàn tỉnh phấn đấu trồng 11.460ha cây rau, màu các loại; trong đó, cây ngô 1.520ha; cà chua 358ha, bí xanh 560ha, rau, đậu hoa màu các loại 2.290ha. Huyện Hải Hậu là địa phương có diện tích trồng cây vụ đông lớn nhất tỉnh với 2.500ha, tiếp đến là huyện Ý Yên 2.100ha, Giao Thủy 1.750ha, Nghĩa Hưng 1.310ha, Trực Ninh 1.212ha, Nam Trực 1.200ha, Vụ Bản 1.000ha…

Để bảo đảm sản xuất vụ đông thắng lợi, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố cần bám sát diễn biến thời tiết, thị trường để chủ động định hướng phát triển các mô hình sản xuất cây vụ đông hàng hóa; xây dựng và thực hiện các giải pháp kỹ thuật, phát triển nhanh các mô hình thâm canh cao, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Chú trọng phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất nông sản hàng hóa, nhất là các cánh đồng liên kết chuỗi giá trị, gắn với việc phát triển các sản phẩm nông sản, rau màu, thực phẩm chủ lực, thế mạnh của từng địa phương. Khi xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông cần xác định rõ loại cây trồng, thị trường, phương thức tiêu thụ, vùng trồng gắn với việc chủ động tưới, tiêu, hạn chế thấp nhất rủi ro do thiên tai, thời tiết khí hậu và tình trạng “được mùa mất giá” do dư thừa sản phẩm, tắc khâu tiêu thụ. Tăng cường hợp tác để xây dựng mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp. Chuẩn bị đầy đủ số lượng và đảm bảo chất lượng vật tư, phân bón, giống các loại cây trồng để cung ứng cho nông dân phấn đấu trồng vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nâng cao thu nhập trên từng đơn vị diện tích đất canh tác./.

Văn Đại