Đẩy nhanh tiến độ thu phí điện tử không dừng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 39/CT-TTg yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tập trung, quyết liệt chỉ đạo triển khai các dự án thu phí điện tử không dừng (dự án thu phí không dừng giai đoạn 1 và giai đoạn 2), bảo đảm tiến độ, chất lượng, kết nối liên thông, đồng bộ, an toàn, bảo mật theo đúng quy định; chủ trì, phối hợp UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phân làn dành riêng cho thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí; hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng làn đường.

Bên cạnh đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhà cung cấp dịch vụ thu phí để bảo đảm thực hiện đúng quy định; cùng với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương có phương án đầu tư hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các dự án do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý, bảo đảm liên thông đồng bộ trong toàn hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ GTVT quyết định tạm dừng hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án có trạm thu phí không chuyển sang thu điện tử không dừng theo đúng quy định; chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai gắn thẻ thu phí điện tử không dừng (thẻ đầu cuối) khi kiểm định phương tiện ô tô; đồng thời thực hiện chia sẻ dữ liệu phương tiện cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí...

Bộ Công an chủ trì, cùng Bộ GTVT, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quá trình lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật...

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ GTVT hướng dẫn áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định đối với hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại kết nối tài khoản ngân hàng với tài khoản thu phí của chủ phương tiện giao thông, bảo đảm liên thông, thuận lợi, an toàn. Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc sử dụng tần số vô tuyến điện cho hệ thống thu phí điện tử không dừng; bảo vệ tần số của thiết bị thu phí điện tử không dừng cũng như xử lý giải quyết nhiễu có hại theo quy định.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp Bộ GTVT tổ chức tuyên truyền, vận động, yêu cầu chủ phương tiện giao thông trên địa bàn thuộc diện thu phí phải tham gia sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng thông qua việc gắn thẻ đầu cuối trên phương tiện ô tô và thanh toán qua tài khoản thu phí. Khẩn trương triển khai thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí do địa phương là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, kết nối liên thông, đồng bộ theo đúng quy định...

Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện thực hiện gắn thẻ đầu cuối cho phương tiện giao thông đường bộ tại lần kiểm định gần nhất, hoặc ngay khi qua trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng. Tích cực hợp tác với các lực lượng chức năng và các đơn vị có liên quan tại các trạm thu phí; không có hành vi gây rối, cản trở hoạt động thu phí./.

Theo baochinhphu.vn