Một bộ phận cán bộ, công chức buông lỏng quản lý, tha hóa, biến chất tiếp tay cho tội phạm

Sáng 23-7, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và BCĐ quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ 138/CP, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ 389 quốc gia và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành viên BCĐ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2020, BCĐ 138/CP và BCĐ 389 quốc gia đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác phòng, chống tội phạm đã tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, gây bức xức trong nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, góp phần kéo giảm 8,4% số vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội. Đồng thời điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn, đặc biệt là tội phạm liên quan đến băng nhóm tín dụng đen, xã hội đen, nhiều vụ phạm tội sử dụng công nghệ cao… Đặc biệt, chúng ta đã làm tốt công tác điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, nhất là việc phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư công; đã đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án lớn, được dư luận đồng tình, đánh giá cao, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành, đã phát hiện, xử lý thành công nhiều đường dây buôn lậu, sản xuất hàng giả lớn, thu nộp ngân sách gần 11.300 tỷ đồng (tăng 83% so với cùng kỳ năm 2019). Đặc biệt, các lực lượng đã tập trung làm tốt công tác ổn định thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu, chống sản xuất, kinh doanh các mặt hàng y tế giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ và các địa phương, được người dân đánh giá cao.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đánh giá, tình hình tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, gắn với sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thậm chí là tiêu cực, tham nhũng, bao che, tiếp tay của một bộ phận cán bộ, công chức tha hóa, biến chất.

Theo Phó Thủ tướng, đây là hội nghị quan trọng nhằm đánh giá kết quả và tồn tại 6 tháng, phương hướng và giải pháp quyết liệt thời gian tới. Vì thế, các các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý được giao tập trung đóng góp ý kiến vào các vấn đề lớn của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

“Tôi đề nghị các đồng chí với tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, gộp hai nội dung phòng chống tội phạm và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, phát biểu ngắn gọn. Thẳng thắn kiểm điểm, làm rõ những việc làm được, chưa làm được, những cơ quan, địa phương nào có cách làm tốt, giải pháp hay, có tính đột phá; những cơ quan, địa phương nào chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn nhiều tồn tại, hạn chế; những thuận lợi khó khăn, vướng mắc đề xuất giải pháp công tác thời gian tiếp theo”, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý.

Báo cáo của BCĐ 138/CP do Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trình bày cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra 23.465 vụ vi phạm pháp luật hình sự (giảm 8,4% so với cùng kỳ 2019). Hoạt động của tội phạm nổi lên là tội phạm có tổ chức vẫn diễn biến phức tạp, có sự đan xen giữa các lĩnh vực, núp bóng doanh nghiệp, hoạt động chủ yếu là bảo kê, tín dụng đen, đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng…

Tội phạm giết người tuy có giảm, song xảy ra nhiều vụ có hành vi dã man, tàn bạo, mất nhân tính, trong đó có 6 vụ đốt nhà để giết người làm 19 người chết. Tội phạm chống người thi hành công vụ tăng 21,76% so với cùng kỳ 2019. Tình trạng bạo hành, xâm hại phụ nữ, trẻ em gia tăng gây bức xúc xã hội. Hoạt động môi giới mại dâm, đánh bạc có chiều hướng gia tăng.

Về kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của BCĐ 389 quốc gia, báo cáo của BCĐ cho biết, trong 6 tháng qua, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 75.264 vụ vi phạm (giảm 12% so với cùng kỳ 2019), thu nộp ngân sách Nhà nước 11.291 tỷ đồng (tăng 83% so với cùng kỳ 2019), khởi tố 1.128 vụ (giảm 14% so với cùng kỳ), 1.346 đối tượng (giảm 13% so với cùng kỳ 2019)./.

Theo baochinhphu.vn