Sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy trong hoạt động sử dụng chung hệ thống cột điện

Ngày 23-7, tại Công ty Điện lực Nam Định đã diễn ra hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy giữa Công ty Điện lực Nam Định, Công an tỉnh, các nhà mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty Điện lực Nam Định, đại diện các đơn vị cung ứng dịch vụ viễn thông, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

Trên hệ thống cột điện do Công ty Điện lực Nam Định quản lý hiện có 60.423 vị trí có các đường dây cáp, thiết bị thông tin, viễn thông, truyền hình, hệ thống chiếu sáng... đi chung của 12 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp viễn thông bao gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lữ đoàn 134 (Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc), Công an tỉnh, Viễn thông Nam Định, Chi nhánh Viettel Nam Định, Công ty Cổ phần VTV cáp Nam Định, Công ty Cổ phần hạ tầng FPT Chi nhánh Nam Định, Công ty TNHH Truyền hình cáp SCTV, Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Công ty Cổ phần hạ tầng Viễn thông CMC Chi nhánh Hải Phòng, Công ty Cổ phần HTC Viễn thông quốc tế, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định. Trước xu thế đô thị hóa nhanh, trên địa bàn tỉnh phát triển nhiều khu đô thị, khu dân cư tập trung; mở rộng nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh nên nhu cầu điện và các dịch vụ viễn thông, truyền hình gia tăng liên tục. Đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng, các đơn vị kinh doanh đã lắp đặt chồng lấn hệ thống dây dẫn trên các cột điện, tạo ra nguy cơ cháy, nổ rất cao. Từ tháng 7-2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 275 sự cố cháy, nổ; trong đó riêng chập, cháy dây dẫn và thiết bị điện, thiết bị viễn thông trên cột điện là 159 vụ, chiếm 58% tổng số vụ. Các vụ cháy, nổ xảy ra trên hệ thống điện không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn gây mất điện cục bộ, làm gián đoạn tín hiệu viễn thông, truyền hình, ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng sử dụng.

Căn cứ các quy định của pháp luật và xuất phát từ tình hình thực tế, Công ty Điện lực Nam Định và 12 đầu mối liên quan đã thống nhất chỉnh sửa, bổ sung quy chế đã ký kết giữa các bên tháng 7-2017 bằng quy chế mới gồm 3 chương, 10 điều quy định chặt chẽ hơn nội dung, trách nhiệm, nguyên tắc phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy và khắc phục, xử lý hậu quả các vụ cháy, nổ giữa các cơ quan, đơn vị, doanh./.

Xuân Thu