Hội nghị gặp mặt các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều 22-7, Ban TVTU tổ chức hội nghị gặp mặt thân mật đối với tất cả các đồng chí nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã nghỉ hưu và đang công tác. Đây là dịp để BCH Đảng bộ tỉnh gặp gỡ, giao lưu trước khi kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 và chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đương chức, đã nghỉ hưu hoặc luân chuyển công tác trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh gồm 55 đồng chí. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 17 đồng chí nghỉ hưu và chuyển công tác. Trong cả nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ tỉnh đã tiến hành các quy trình kiện toàn, bổ sung; đến nay có 52 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh. Nhìn lại gần 5 năm qua, từng đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao vì mục tiêu chung đã đóng góp công sức xây dựng được một tập thể BCH, Ban TVTU, Thường trực Tỉnh ủy thực sự đoàn kết, thống nhất, có tính chiến đấu cao, tạo sự lan tỏa ra toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh. Vì vậy, BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 với nhiều kết quả nổi bật, tạo dấu ấn rõ nét. Cả 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao nhất từ trước đến nay. Xây dựng NTM đạt kết quả nổi trội; là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành xây dựng NTM về đích sớm hơn 1,5 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và sớm hơn 11,5 năm so với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của cả nước. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. Giáo dục và Đào tạo 25 năm liên tục trong tốp dẫn đầu cả nước. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều thành tích nổi bật. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Những kết quả, thành tích của nhiệm kỳ 2015-2020 là điều kiện thuận lợi để BCH Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, đây cũng là nền tảng quan trọng trongviệc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 và các giai đoạn tiếp theo.

Trong không khí đầm ấm, thân mật, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp, cống hiến to lớn của tất cả các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX và mong rằng thời gian tới; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, dù đã nghỉ hưu hay đang công tác sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, sát cánh cùng Thường trực, Ban TVTU để lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đề ra; trước mắt là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Xuân Thu