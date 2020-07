Đảm bảo yêu cầu đi lại thuận tiện, an toàn trong kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020

Ngày 15-7, Sở GTVT ban hành Công văn số 1485/SGTVT-QLVTPTNL yêu cầu Phòng Công thương các huyện, Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) thành phố Nam Định, các đơn vị vận tải khách, các bến xe và các phòng, ban, đơn vị có liên quan về việc chuẩn bị phục vụ vận chuyển trong kỳ thi THPT quốc gia; tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020.

Sở GTVT yêu cầu Phòng Công thương các huyện, Phòng QLĐT thành phố tăng cường chỉ đạo công tác phục vụ vận tải, có kế hoạch kiểm tra tại các bến xe và các đơn vị tham gia vận tải khách trên địa bàn quản lý; tăng cường kiểm tra các bến khách ngang sông trên địa bàn về các điều kiện đảm bảo ATGT, đăng ký, đăng kiểm, chứng chỉ chuyên môn người lái, phao và dụng cụ cứu sinh; phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phục vụ vận chuyển hành khách, không để hành khách bị ùn tắc tại các bến xe, đảm bảo tốt trật tự, an toàn vận tải và trật tự ATGT; chủ động nắm bắt và phản ánh thông tin về nhu cầu đi lại trên địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đối với các địa phương có tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đơn vị của ngành Đường sắt tăng cường tuyên truyền, phổ biến về đảm bảo trật tự ATGT đường sắt, đặc biệt chú trọng tại các đường ngang qua đường sắt không có rào chắn, không có người gác, các lối đi tự mở tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Các đơn vị vận tải chuẩn bị phương tiện đảm bảo yêu cầu chất lượng an toàn kỹ thuật, vệ sinh môi trường; xây dựng kế hoạch huy động tối đa phương tiện vận tải khách, có phương án dự phòng xe và lái xe để tăng chuyến phục vụ nhu cầu đi lại của thí sinh và người nhà thí sinh trước, trong và sau kỳ thi. Tuyên truyền, giáo dục lái xe và nhân viên phục vụ trên xe về đạo đức, tác phong, lương tâm nghề nghiệp. Nghiêm cấm lái xe chạy vòng vo, tranh giành, bán khách; lợi dụng kỳ thi để “bắt chẹt” hành khách, bán vé cao hơn giá niêm yết, chở quá tải, phóng nhanh vượt ẩu; điều kiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác. Có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ việc đi lại của các thí sinh thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tham dự kỳ thi. Niêm yết trên xe các nội dung bắt buộc theo quy định. Các bến xe tạo điều kiện thuận lợi để các phương tiện và lái xe theo danh sách của Sở GTVT (nếu có) vào bến xếp khách chạy tăng cường giải tỏa hành khách vào những ngày khách đông; chủ động phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải để bố trí và điều động xe, khi cần thiết được phép huy động xe thay thế, xe tăng chuyến, đồng thời báo cáo Sở GTVT; không để khách tồn đọng, ùn tắc và chờ đợi lâu. Chủ động phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, Công an các huyện, thành phố, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khác để đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực bến xe. Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, các Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng CSGT (Công an tỉnh) và chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, đặc biệt là các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn, ùn tắc giao thông. Phối hợp chỉ dẫn phân luồng đảm bảo giao thông tại các khu vực có tổ chức Hội đồng thi và khi có sự cố gây ùn tắc giao thông. Bố trí cán bộ thường trực tại các bến xe đầu mối quan trọng để kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về quản lý vận tải của bến xe và các lái xe, an toàn kỹ thuật của phương tiện hoạt động tại bến; theo dõi việc thực hiện, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm, đảm bảo cho thí sinh và nhân dân đi lại an toàn, nhanh chóng và thuận tiện./.

Ngọc Ánh