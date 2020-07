Triển khai công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

Chiều 14-7, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh đã triển khai tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ðồng chí Trần Lê Ðoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chi Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Nam Định phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Sở GD và ÐT công bố Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 9-7-2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Quyết định 1398/QÐ-UBND ngày 15-6-2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Nam Ðịnh; phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chỉ đạo; kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Nam Ðịnh. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra trong 3 ngày: 8, 9 và 10-8 với mục đích: Tổ chức kỳ thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT; cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông; các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh. Tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế; đảm bảo về điều kiện và tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi.

Năm nay, tỉnh ta có 18.697 thí sinh đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tỉnh bố trí 33 điểm thi với tổng số 798 phòng thi. Cùng với việc thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế; UBND tỉnh yêu cầu Sở GD và ÐT chỉ đạo các trường THPT, các trung tâm Giáo dục thường xuyên, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện đúng, đủ chương trình và kế hoạch dạy học các bộ môn; tổ chức ôn tập hiệu quả, quản lý học sinh an toàn, không để xảy ra các tình huống bất thường; chuẩn bị tốt cho học sinh kỹ năng làm bài thi và tâm lý trước khi bước vào kỳ thi.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tham gia thảo luận về các nội dung liên quan đến việc tổ chức kỳ thi như: công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống lụt bão, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các điểm thi, việc in sao, vận chuyển đề thi...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Ðoài nhấn mạnh: Ðể đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đúng quy chế của Bộ GD và ÐT, trên cơ sở kế hoạch của Ban Chỉ đạo, các ngành, các địa phương phải xây dựng kế hoạch riêng cho kỳ thi. Sở GD và ÐT chủ trì, phối hợp các ngành, các địa phương trong mọi vấn đề liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi; đặc biệt phối hợp các đơn vị chức năng chỉ đạo giải quyết các vấn đề như: Kiểm tra các điểm thi, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến việc in sao đề thi, thanh tra các điểm thi; công tác đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm thi; phối hợp với Thanh tra Bộ GD và ÐT thanh tra kỳ thi... Các đơn vị, các địa phương căn cứ kế hoạch, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ kỳ thi; phổ biến tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh về những điểm mới trong kỳ thi; các quy chế, quy định liên quan tới kỳ thi cho giáo viên, người coi thi, học sinh./.

