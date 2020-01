Thành phố Nam Định gặp mặt các cơ quan báo chí

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020, chiều 9-1, Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Nam Định đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định, các đồng chí Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tới dự.

Trong không khí đầm ấm, phấn khởi của buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Thành ủy Nam Định cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên đã đồng hành cùng sự phát triển của thành phố trong thời gian qua và thông báo khái quát những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, quân và dân thành phố. Năm 2019, bằng nhiều giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Nam Định tiếp tục ổn định, phát triển. Cả 16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của thành phố đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tỉnh giao. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 14.550 tỷ đồng, tăng 16,6% so cùng kỳ; giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 222,3 tỷ đồng, tăng 0,84% so cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 8.660 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 29,3 triệu USD, tăng 15,35%; tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn ước đạt 2.629 tỷ 321 triệu đồng, vượt 110% dự toán tỉnh giao; có 95,5% học sinh tốt nghiệp THCS được tuyển vào THPT các loại hình; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 90%... An sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Năm 2020, thành phố tiếp tục xây dựng phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ, có bản sắc riêng; đưa nền kinh tế tăng trưởng vượt bậc về quy mô và giá trị…

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí đã phát biểu cảm ơn thành phố Nam Định đã duy trì tổ chức gặp mặt báo chí thường niên mỗi dịp Tết đến Xuân về; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu đạt được của thành phố trong năm qua; mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin giúp các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố./.

Lam Hồng