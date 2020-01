Năm 2020 phấn đấu sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng 16%

Ngày 9-1, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tới dự.

Năm 2019, ngành Công thương tỉnh đã tập trung thu hút đầu tư xây dựng hệ thống các siêu thị và Trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm hàng hóa và các điều kiện về an toàn thực phẩm tại các siêu thị, chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm góp phần giúp thị trường cung ứng tới người tiêu dùng các loại hàng hóa đạt quy chuẩn, chất lượng. Chú trọng đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghiệp và thương mại; cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh. Đã cơ bản hoàn thành xây dựng hạ tầng CCN Thịnh Lâm (Giao Thủy); đã thành lập CCN Yên Bằng (Ý Yên), Thanh Côi (Vụ Bản), Hải Vân (Hải Hậu); hoàn thành thủ tục đầu tư mở rộng CCN Xuân Tiến (Xuân Trường), Đồng Côi (Nam Trực). Tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm tại các chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP; đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến nông sản tham gia phát triển sản xuất theo chuỗi, đảm bảo đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,5%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; một số ngành công nghiệp chủ yếu duy trì sản xuất và phát triển tốt như: Dệt may, da giày, chế biến thực phẩm, chế biến gỗ, hóa dược và dược liệu. Kim ngạch xuất khẩu tăng 24,5%, vượt 17,9% kế hoạch giao.

Năm 2020, ngành Công thương tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 83.365 tỷ đồng, tăng từ 16% trở lên so với năm 2019; giá trị hàng xuất khẩu phấn đấu đạt 2.200 triệu USD; tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 50.200 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2019. Khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tăng cường năng lực cạnh tranh, ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp dược, công nghiệp cơ khí, điện tử...; đẩy mạnh xuất khẩu, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường kiểm soát, ổn định thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và dịch vụ thương mại vi phạm quy định pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương sự cố gắng của toàn ngành Công thương trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Năm 2020, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành Công thương cần nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tập thể cán bộ, công chức ngành Công thương tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu theo kế hoạch đã đề ra./.

Thanh Thúy