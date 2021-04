Chào mừng Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nam Định lần thứ X năm 2021

"Khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn tỉnh lần thứ X năm 2021 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 29-4-2021 tại thành phố Nam Định với sự tham gia của 65 đơn vị và 2.775 VĐV thuộc 10 Phòng GD và ĐT huyện, thành phố Nam Định, các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên. Với tinh thần “Khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, việc tổ chức HKPĐ thúc đẩy phong trào luyện tập, thi đấu TDTT nâng cao sức khỏe trong thế hệ trẻ, học sinh, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện của các nhà trường. Đây cũng là dịp đánh giá chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong các nhà trường, đồng thời phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao để bồi dưỡng, đào tạo, chuẩn bị lực lượng tham gia HKPĐ cấp khu vực và toàn quốc do tỉnh ta đăng cai tổ chức vào cuối năm 2021.

Ngày hội của thể thao học đường

Thực hiện Kế hoạch 110/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức HKPĐ tỉnh Nam Định lần thứ X. Từ đầu năm học 2019-2020 đến nay, các trường học và Trung tâm giáo dục thường xuyên trong tỉnh sôi nổi tổ chức các giải đấu thuộc HKPĐ cấp cơ sở, hướng tới HKPĐ tỉnh lần thứ X với mục tiêu tạo chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao học đường, góp phần phát triển tầm vóc, thể chất và nâng cao sức khỏe học sinh. Đến đầu năm 2020, 100% các cơ sở giáo dục đã tổ chức HKPĐ; trong đó, tổ chức tối thiểu 6 môn thi đấu theo quy định, đồng thời có thêm một số môn: bóng đá 5-7 người, võ cổ truyền, võ nhạc, nhảy dân vũ... phù hợp với điều kiện, khả năng. HKPĐ các cấp có quy mô phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị và gắn với các hoạt động văn hóa để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành GD và ĐT. Tại Hải Hậu, ở 35 trường tiểu học, 36 trường THCS trên địa bàn huyện tổ chức thành công HKPĐ cấp trường; HKPĐ cấp huyện tổ chức với 10 môn cấp THCS gồm: cờ vua, đá cầu, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, bóng đá nam, aerobic, võ cổ truyền, võ nhạc, điền kinh; 4 môn cấp tiểu học gồm: điền kinh, bóng bàn, cờ vua, aerobic. Đồng chí Vũ Thế Hưng, Trưởng Phòng GD và ĐT huyện Hải Hậu cho biết: Thông qua HKPĐ cấp huyện đã chọn lựa các VĐV tiêu biểu, được huấn luyện tập trung theo sự hướng dẫn của các giáo viên giáo dục thể chất có chuyên môn giỏi của huyện. Năm học 2018-2019, đội tuyển TDTT của Phòng GD và ĐT Hải Hậu tham gia giải TDTT học sinh do Sở GD và ĐT tổ chức, xếp thứ Nhất toàn đoàn, có 4 em được chọn tập huấn thi cấp quốc gia và giành 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng. Tham dự HKPĐ toàn tỉnh lần thứ X năm 2021, đoàn Hải Hậu quyết tâm phấn đấu duy trì thành tích trong top 3 đơn vị cấp huyện, thành phố. Từ tháng 2-2020, Phòng GD và ĐT huyện Nghĩa Hưng hoàn thành tổ chức HKPĐ cấp huyện; trong đó học sinh tiểu học thi đấu các môn: điền kinh (5 nội dung thi đấu), cờ vua, bóng bàn; khối THCS thi đấu các môn: điền kinh, cờ vua, bóng bàn, đá cầu, cầu lông, bơi lội. Sau HKPĐ các cấp, Phòng GD và ĐT huyện lựa chọn 118 VĐV tiêu biểu của 24 trường tiểu học và 25 trường THCS trong toàn huyện tham gia tranh tài 9 nội dung tại HKPĐ toàn tỉnh lần thứ X. Với thế mạnh về điền kinh và bơi lội, bóng đá, vật, bóng bàn, qua các kỳ HKPĐ toàn tỉnh, đoàn VĐV huyện Nghĩa Hưng luôn đạt được kết quả tốt và đứng trong tốp đầu; trong đó, có VĐV Đinh Thị Bích, xã Hoàng Nam được tuyển chọn vào đội tuyển Điền kinh Việt Nam thi đấu xuất sắc, đoạt Huy chương Vàng nội dung chạy 800m (Nữ) môn Điền kinh tại SEA Games 30.

Hình ảnh Tổng duyệt chương trình Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nam Định lần thứ X năm 2021.

Đồng chí Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD và ĐT cho biết: Trong khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích cao nhất chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, HKPĐ toàn tỉnh lần thứ X năm 2021 được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 29-4-2021 tại thành phố Nam Định với sự tham gia của 2.775 VĐV (1.384 VĐV nam, 1.391 VĐV nữ), 153 trọng tài và 200 huấn luyện viên thuộc 10 Phòng GD và ĐT huyện, thành phố, các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên. Các VĐV tranh tài ở 9 môn thi đấu: điền kinh, bóng bàn, cờ vua, aerobic, cầu lông, đá cầu, kéo co và bóng đá. Quê hương Nam Định không chỉ nổi danh với truyền thống hiếu học mà còn là nơi đã sản sinh ra những người con ưu tú về lĩnh vực thể thao thành tích cao như: VĐV Nguyễn Thị Huyền đoạt 8 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng tại các kỳ SEA Games, đạt chuẩn B tham dự Olympic 2016 tại Brazil; VĐV Dương Văn Thái đoạt 9 Huy chương Vàng các cự ly chạy 800m nam, 1.500m nam tại các kỳ SEA Games; VĐV Vũ Thị Mến môn Điền kinh giành Huy chương Đồng tại ASIAD 2018… Những VĐV này đều đã trưởng thành từ phong trào thể thao học đường.

Thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện trong các nhà trường

HKPĐ toàn tỉnh 4 năm tổ chức một lần là dịp đánh giá chất lượng công tác giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục phổ thông trong tỉnh, từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và hoạt động TDTT học đường, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với tinh thần “Khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trong những năm qua, công tác xây dựng và phát triển TDTT học đường trong tỉnh có bước phát triển mới cả về bề rộng và chiều sâu. Đây là thành quả từ việc thực hiện hiệu lực, hiệu quả Kế hoạch số 36/KH-UBND về việc “Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT của tỉnh Nam Định đến năm 2020”; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 13-7-2012 về tổ chức cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh Nam Định; Đề án phát triển TDTT tỉnh Nam Định giai đoạn 2013-2015, định hướng 2020. Những năm qua, phong trào TDTT trong nhà trường của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, số trường thực hiện TDTT nội khóa đạt 100%. Tỷ lệ giáo viên đảm nhiệm công tác giáo dục thể chất đạt chuẩn là 100%. Số trường thực hiện tốt chương trình TDTT ngoại khóa đạt 65%. Công tác xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục thể chất và thi đấu thể thao được các nhà trường đẩy mạnh. Các cơ sở giáo dục trong tỉnh có đủ cơ sở vật chất, sân chơi gồm: 85 nhà tập luyện, thi đấu; 514 sân thể thao ngoài trời, 70 sân bóng đá mini, trong đó nhiều trường xây dựng được Nhà tập luyện đa năng. Đối với các hoạt động ngoại khóa, nhiều trường đã thành lập các câu lạc bộ: Võ thuật, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, aerobic, đá cầu, bơi lội… thu hút đông đảo học sinh tham gia, nhất là trong dịp hè. Thực hiện Quyết định 234/QĐ-TTg ngày 5-2-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020, ngành GD và ĐT hàng năm phối hợp với ngành VH, TT và DL từng bước đưa môn bơi lội vào hoạt động ngoại khóa ở tất cả các cấp học. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm thông tin về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước qua đó vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và để phòng, chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng. Trung bình hàng năm có trên 40% học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh được dạy và biết bơi, được trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: HKPĐ là Đại hội TDTT học sinh phổ thông nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khoẻ, tầm vóc, phát triển thể chất, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Để HKPĐ toàn tỉnh lần thứ X năm 2021 diễn ra thành công, UBND tỉnh chỉ đạo: Sở GĐ và ĐT phối hợp với Sở VH, TT và DL chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho thi đấu, tổ chức lễ khai mạc, bế mạc; cử cán bộ tham gia trọng tài và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ trọng tài; phát hiện, tuyển chọn, tập huấn cho các VĐV có thành tích xuất sắc tham gia đội tuyển tỉnh dự thi HKPĐ cấp khu vực và toàn quốc. Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn trong thời gian tổ chức HKPĐ. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế bố trí lực lượng, trang thiết bị y tế để chăm sóc sức khỏe cho các đoàn trong quá trình tham gia HKPĐ, chú ý việc an toàn phòng chống dịch COVID-19; triển khai kế hoạch kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm nhất là trong các cơ sở kinh doanh ăn uống, đảm bảo sức khoẻ cho các VĐV trong thời gian tổ chức HKPĐ. Công ty Điện lực Nam Định đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ cho tổ chức HKPĐ toàn tỉnh lần thứ X năm 2021.

Cùng với việc chuẩn bị cho HKPĐ toàn tỉnh lần thứ X, tỉnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo đăng cai tổ chức HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2021 diễn ra vào cuối năm 2021. Hiện nay, tỉnh ta có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị luyện tập và thi đấu TDTT được đầu tư khang trang, hiện đại. Sân vận động Thiên Trường (tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 31) đạt tiêu chuẩn quốc gia có sức chứa 25 nghìn khán giả. Cung Thể thao tỉnh tổng diện tích 27ha bao gồm Nhà thi đấu đa năng và Bể bơi có mái che, nằm trên trục Quốc lộ 10, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định). Trong đó, Nhà thi đấu đa năng có tổng diện tích sàn gần 16 nghìn m2, gồm 1 sân thi đấu, khu vực chức năng và khán đài 3 với sức chứa 4.000 chỗ ngồi. Bể bơi có mái che với tổng diện tích mặt sàn trên 7.100m2 gồm 2 bể bơi hiện đại, khu khán giả quy mô 1.000 chỗ ngồi, khu thi đấu và khu vực kỹ thuật, phòng thông tin báo chí, có hệ thống sưởi ấm cho VĐV thi đấu trong thời tiết mùa đông. Nhà thi đấu Trần Quốc Toản đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế./.

Bài và ảnh: Việt Thắng