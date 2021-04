Ý Yên chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục

Thời gian qua, Trường Tiểu học Yên Xá (thị trấn Lâm) đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đó tập trung đổi mới phương pháp dạy và học, thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành GD và ĐT phát động. Nhà trường luôn coi trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh cho học sinh. Vì vậy, các em đều có tinh thần học tập tốt, có ý thức vươn lên trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ.

Cô và trò Trường THPT Mỹ Tho (Ý Yên) trong một giờ học.

Trong năm học vừa qua, nhà trường có 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; 99,4% học sinh được lên lớp và hoàn thành chương trình tiểu học. Nhiều học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các cấp đạt thứ hạng cao; trong đó 10 em đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, 4 em đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; là một trong những đơn vị dẫn đầu khối Tiểu học toàn tỉnh. Ở khối các trường THCS trong huyện, Trường THCS Yên Hưng nổi lên như một điểm sáng về thành tích giáo dục. Trong 3 năm học gần đây tỷ lệ học sinh khá giỏi của nhà trường chiếm 67%, học sinh hạnh kiểm khá tốt đạt 100%. Năm học 2019-2020, nhà trường đã có 21 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp đạt 100%, trong đó có trên 90% thi đỗ vào lớp 10 các trường THPT công lập. Kết quả thi vào THPT nhà trường xếp thứ 4 toàn huyện. Ngoài việc tập trung nâng cao chất lượng day và học, nhà trường đã tranh thủ mọi nguồn lực được hỗ trợ và xã hội hóa giáo dục, từng bước nâng cấp cơ sở hạ tầng và bổ sung các trang thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập của thầy và trò nhà trường. Năm học 2020-2021, nhà trường vinh dự được đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia, Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục, Trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Năm học này, Trường Mầm non xã Yên Tân cũng phấn khởi, tự tin khi được công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, Trường đạt chuẩn xanh - sạch- đẹp - an toàn. Với 13 phòng học và phòng chức năng cùng trang thiết bị hiện đại, phục vụ tốt cho công tác nuôi dạy cho hơn 300 học sinh của 13 nhóm lớp từ nhà trẻ đến mẫu giáo, nhà trường đã triển khai thực hiện tốt chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ với 100% số trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần, thường xuyên được tham gia các hoạt động học tập, vui chơi đa dạng, phong phú, sinh động, phù hợp với tâm lý và lứa tuổi. Sau nhiều năm thực hiện tốt công tác đào tạo và bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường có trình độ sư phạm đạt chuẩn và trên chuẩn đạt 100%. Nhiều năm liền, nhà trường giữ vững danh hiệu trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc của huyện.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, Phòng GD và ĐT huyện Ý Yên chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm thực hiện tốt các giải pháp để thúc đẩy phát triển giáo dục trên địa bàn. Phòng GD và ĐT đã thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục, làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ, điều động sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện việc bố trí, sử dụng, đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ hiệu quả bảo đảm đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ. Đối với bậc học mầm non, các nhà trường có nhiều cách làm sáng tạo trong việc xây dựng, sử dụng không gian, tạo môi trường học tập trong và ngoài lớp học để trẻ được vui chơi, trải nghiệm, khám phá; đồng thời chú trọng đổi mới môi trường giáo dục theo hướng mở, linh hoạt giúp trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động vui chơi và học tập. Đến nay, toàn huyện đã huy động 2.731 trẻ ra lớp nhà trẻ, đạt tỷ lệ 28%, 11.347 trẻ ra lớp mẫu giáo, đạt tỷ lệ 93%. Cả 33 trường đều tổ chức cho trẻ ăn bán trú, với tỷ lệ trẻ ăn bán trú ở nhà trẻ đạt 84%, ở mẫu giáo đạt 94%; 100% trẻ đến trường được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở nhà trẻ giảm còn 4,85%, ở mẫu giáo giảm còn 5,75%, suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn 5,8%. Đối với cấp tiểu học, các nhà trường tập trung đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Có 5 trường tiếp tục dạy học theo mô hình VNEN, 100% các trường tổ chức cho học sinh lớp 3,4,5 học môn tiếng Anh theo chương trình sách giáo khoa của Bộ GD và ĐT, 32 trường dạy môn Tin học cho học sinh lớp 3,4,5. Trong năm học vừa qua, bậc học đã có 80/156 học sinh đạt giải trong Hội thi hùng biện tiếng Anh cấp huyện, 4 học sinh đạt giải trong Hội thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh. Ở bậc THCS đã thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy nội dung chương trình, đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giáo dục. Hầu hết giáo viên đã sử dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh, từ đó, chủ động trong quá trình tiếp cận kiến thức. Trong năm học, đã có 100% trường THCS với 34 dự án khoa học kỹ thuật và 16 sản phẩm Stem dự thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và ngày hội Stem cấp huyện, trong đó có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 4 giải ba và 12 giải khuyến khích. Trong 4 dự án khoa học kỹ thuật và sản phẩm Stem dự thi cấp tỉnh có 1 sản phẩm Stem của Trường THCS Yên Phú đoạt giải xuất sắc, 1 dự án khoa học kỹ thuật của Trường THCS Yên Thắng đoạt giải ba. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, Phòng GD và ĐT huyện chỉ đạo các nhà trường tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, toàn huyện có 77/97 trường đạt chuẩn quốc gia, 43 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn./.

Bài và ảnh: Hồng Minh