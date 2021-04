Trường Mầm non Nam Hồng đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Trường Mầm non Nam Hồng (Nam Trực) là một trong các đơn vị được đánh giá đứng tốp đầu huyện về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non. Trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn; từ năm học 2015-2016 đến nay trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.

Có được kết quả trên, nhà trường đã có nhiều biện pháp để duy trì tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ. Với 20 nhóm lớp, tổng số 575 học sinh, trường hiện có 54 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 16/46 giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, 26 giáo viên đạt trình độ chuẩn; 4 cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện. Đội ngũ giáo viên của nhà trường giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, sáng tạo, đoàn kết, tâm huyết với nghề. Nhà trường luôn tạo điều kiện khuyến khích, hỗ trợ, giúp đỡ đội ngũ giáo viên không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục mầm non hiện nay. Trong các năm học, nhà trường đều tổ chức tốt các hội thi, hội giảng các hoạt động nghiệp vụ nâng cao tay nghề vào các ngày lễ như: Hội giảng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Hội thi dinh dưỡng và trẻ thơ, Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3... để rèn luyện đội ngũ.

Một giờ học tô màu ở Trường Mầm non Nam Hồng (Nam Trực).

Được sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và phụ huynh học sinh toàn trường, trường từng bước đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ. Với tổng diện tích 6.575m2, hiện trường có đủ khuôn viên cho trẻ vui chơi, học tập, có cây xanh, cây bóng mát, có vườn rau của bé. Trường được chia làm các khu: Khu số 1 (khu trung tâm) đặt tại xóm Hồng An; khu số 2 đặt tại xóm Trung Thịnh; khu số 3 đặt tại xóm Cát Đại. Trường có 20 phòng học kiên cố và các phòng chức năng đảm bảo tốt cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Đồ dùng, đồ chơi cho các nhóm lớp được trang bị đảm bảo theo quy định của Bộ GD và ĐT. Hàng năm, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng môi trường học tập trong và ngoài lớp học như: Khu vui chơi vận động cho trẻ, góc thiên nhiên, khu vườn cổ tích, trang trí các mảng tường, làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, chỉ đạo các lớp tích cực tham mưu với nhà trường, các cấp các ngành, cha mẹ học sinh ủng hộ, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, tài liệu, học liệu, nguyên liệu cho lớp để xây dựng môi trường giáo dục đầy đủ, kích thích sự sáng tạo, sự chú ý của trẻ. Trường cũng tạo được môi trường an toàn cho trẻ khi tận dụng được khuôn viên trường cho trẻ khám phá trải nghiệm. Môi trường trong và ngoài lớp đáp ứng được nhu cầu chơi của trẻ, tạo được điều kiện cho trẻ vui chơi đảm bảo an toàn; đồ chơi ngoài trời có mái che bảo vệ. Trường tổ chức được các hoạt động giáo dục theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, chủ động, linh hoạt trong thiết kế các hoạt động, trang trí môi trường trong và ngoài lớp học, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động, thường xuyên tạo cơ hội cho trẻ được giao tiếp, thể hiện sở thích, tính cách, nhu cầu của bản thân. Trường có bếp ăn đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và đảm bảo chất lượng các bữa ăn cho trẻ, tận dụng nguồn thực phẩm sẵn có để xây dựng thực đơn hợp lý theo từng thời điểm, từng mùa, cân đối giữa các chất; giáo viên nấu ăn được Trung tâm Y tế huyện tập huấn kiến thức, khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm, đảm bảo đủ sức khỏe, không có bệnh truyền nhiễm, nhà trường trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác nuôi dưỡng học sinh tại nhà trường. Hàng năm, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khoẻ cho trẻ tại nhà được nhà trường thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức; gặp gỡ nhắc nhở cha mẹ chăm sóc trẻ phòng các bệnh theo mùa và nuôi dạy con khoa học. Nhà trường còn phối hợp với Trạm Y tế xã khám sức khoẻ định kỳ cho các cháu 2 lần/năm, phối hợp giám sát dịch bệnh, vệ sinh môi trường, cho các cháu đến 36 tháng tuổi uống Vitamin A theo quy định. Trường có hồ sơ nuôi được theo dõi đầy đủ, xây dựng thực đơn theo tuần cân đối các chất trong 4 nhóm thực phẩm. Mỗi bữa ăn, trường quán triệt giáo viên quản lý chặt chẽ khẩu phần ăn của trẻ đảm bảo cho trẻ ăn hết tiêu chuẩn.

Với cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực hiện có, chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ qua từng năm học của trường có những chuyển biến rõ rệt. Năm học 2020-2021, trường huy động được 575 trẻ diện phổ cập đến lớp; trong đó tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 98%, tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 30%. Trường duy trì, ổn định 20 nhóm, lớp (5 nhóm trẻ và 15 lớp mẫu giáo). 100% nhóm, lớp được học tách triệt để theo độ tuổi, số lượng học sinh/nhóm, lớp đảm bảo quy định theo Điều lệ trường mầm non. 100% trẻ đến trường được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng. Toàn trường có 97,9% số trẻ cân nặng phát triển bình thường, 2,1% số trẻ suy dinh dưỡng vừa, không có trẻ suy dinh dưỡng nặng. Trường duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, đáp ứng chuẩn kiến thức, kỹ năng theo độ tuổi. Công tác an toàn trường học trong nhiều năm qua luôn được giữ vững, các cháu đến trường đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối về tâm lý, tinh thần và thể chất.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể sư phạm nhà trường, Trường Mầm non Nam Hồng đã tạo được sự yêu mến, tin tưởng của phụ huynh học sinh. Thời gian tới, trường tiếp tục huy động các nguồn lực để duy trì, nâng cao tỷ lệ nuôi ăn bán trú và chất lượng bữa ăn bán trú. Xây dựng thực đơn hàng ngày theo tuần, theo mùa, tận dụng nguồn thực phẩm tại địa phương; khẩu phần ăn phù hợp với độ tuổi, đáp ứng nhu cầu khuyến nghị năng lượng, cơ cấu năng lượng và đảm bảo đủ nước uống cho trẻ theo quy định trong chương trình giáo dục mầm non. Tích cực thực hiện phát triển VAC, tận dụng nguồn đất vườn sẵn có ở các khu, điểm trường để xây dựng vườn rau của bé, tạo nguồn rau xanh sạch tại chỗ cho bữa ăn của trẻ. Phối hợp với Trạm Y tế xã triển khai các biện pháp chăm sóc sức khỏe, phòng tránh dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm cho trẻ khi được nuôi dưỡng tại nhà trường./.

Bài và ảnh: Minh Thuận