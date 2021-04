Ở một điểm sáng trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non

Từ nhiều năm nay, Trường Mầm non xã Nghĩa Sơn nổi lên là một đơn vị chăm sóc giáo dục trẻ có uy tín, chất lượng cao của huyện Nghĩa Hưng. Từ năm 2009, nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức 1. Năm 2020 trường được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia mức 1, đạt kiểm định cấp độ 2 và đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Cô và trò Trường Mầm non Nghĩa Sơn trong một hoạt động trải nghiệm tại “Thư viện thân thiện” của nhà trường.

Do địa thế của xã Nghĩa Sơn trải dài 9km nên hiện tại Trường Mầm non Nghĩa Sơn có 4 điểm trường với 68 cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm nhiệm việc dạy cho 33 nhóm lớp, 1.112 học sinh. Sau nhiều năm thực hiện tốt công tác đào tạo và bồi dưỡng, đến nay 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đã có trình độ sư phạm đạt chuẩn, trong đó có 73,8% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Để đạt được kết quả cao trong công tác huy động trẻ ra lớp, ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu huy động trẻ ra lớp cho từng giáo viên; phân công giáo viên phụ trách từng thôn xóm theo dõi chặt chẽ số trẻ trong từng độ tuổi kết hợp cùng giáo viên chủ nhiệm nhóm lớp để huy động trẻ. Do đó, trong mỗi năm học, nhà trường đã có bình quân 40,15% trẻ ở độ tuổi nhà trẻ và 100% trẻ ở độ tuổi mẫu giáo ra lớp. Với 100% trẻ được nuôi ăn bán trú, nhà trường luôn quan tâm, thực hiện tốt nền nếp chăm sóc, nuôi dưỡng khoa học, cân đối cơ cấu định lượng và các chất dinh dưỡng. Giáo viên dinh dưỡng thực hiện nghiêm túc vệ sinh an toàn thực phẩm, lên thực đơn và đảm bảo thay đổi thực đơn phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với mùa vụ và sử dụng nguồn thực phẩm sẵn có ở địa phương, chế biến các món ăn đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ. Bên cạnh đó, giáo viên nhóm lớp thường xuyên trao đổi với phụ huynh học sinh về chế độ dinh dưỡng, giúp trẻ có chế độ ăn phù hợp ở nhà. Những trẻ suy dinh dưỡng được nhà trường phối hợp với phụ huynh bổ sung chế độ ăn hợp khẩu vị, đủ chất, giúp trẻ tăng cân, khỏe mạnh, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng. Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn về chuyên đề: “Giáo dục vệ sinh dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho trẻ trong trường mầm non”; tổ chức hội thi: “Cô nuôi giỏi”, hội thi “Bé tập làm nội trợ” nhằm tuyên truyền rộng rãi kiến thức, chất lượng chăm sóc sức khỏe tới phụ huynh học sinh; đồng thời thường xuyên kết hợp với trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/năm. Tất cả trẻ đến trường được khám sức khỏe định kỳ, được uống vitamin A, được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng. Do thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, trong 5 năm qua nhà trường không còn tình trạng trẻ suy dinh dưỡng nặng ở khối nhà trẻ, 100% số trẻ phát triển bình thường, không có trẻ SDD thể nhẹ cân, SDD thể thấp còi. Ở khối lớp mẫu giáo, 96,8%, trẻ phát triển bình thường, trẻ SDD thể nhẹ cân còn 1,17%, trẻ SDD thể thấp còi còn 1,99%. Kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cuối năm đối với các lớp mẫu giáo và nhà trẻ theo các lĩnh vực phát triển đạt 100%. Trong năm học 2019-2020 thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” nhà trường đã đạt 23/23 tiêu chí, được Phòng GD và ĐT huyện xếp loại tốt. Kết quả triển khai thực hiện chuyên đề phát triển vận động của trẻ trong trường mầm non, đã có 100% nhóm lớp trang trí, tạo môi trường phát triển vận động phù hợp với độ tuổi. Trên 95% trẻ mẫu giáo và trên 90% trẻ nhà trẻ học tập chủ động, sáng tạo, tự tin, tích cực, kiên trì, bền bỉ, dẻo dai, khéo léo; kỹ năng khi thực hiện vận động linh hoạt, chính xác, đúng kỹ thuật… theo yêu cầu của giáo viên. Trong các năm học vừa qua, nhà trường đã tích cực tham gia các hội thi của ngành GD và ĐT huyện và đạt kết quả cao. Trong đó tham gia thi Videoclip về: “Xây dựng môi trường hoạt động giáo dục phát triển thể chất trong các cơ sở giáo dục mầm non” đạt giải nhì cụm trường; thi giáo viên giỏi cấp huyện xếp thứ nhì cụm trường; thi “Cô dinh dưỡng giỏi” xếp nhất cụm trường; thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, đạt nhì cụm trường. Kết quả triển khai nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và ứng dụng công nghệ thông tin, giáo dục phòng ngừa ứng phó với biển đổi khí hậu trong trường mầm non, giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi đều được xếp loại tốt. Bên cạnh đó, nhà trường tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương mua sắm bổ sung trang thiết bị chuẩn hóa, khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng đồ chơi, trang trí lớp đẹp mắt hấp dẫn trẻ, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn tạo niềm tin cho phụ huynh học sinh yên tâm gửi con đến trường. Trong năm học vừa qua, từ nguồn xã hội hóa giáo dục, nhà trường đã xây dựng thêm mái che, hàng rào tường bao, đồ dùng đồ chơi, thảm cỏ nhân tạo, vườn cỏ,... với tổng số tiền gần 530 triệu đồng. Tại điểm trường khu Bơn Ngạn, các cô giáo đã huy động kinh phí từ những người sống xa quê thành đạt, các bậc phụ huynh và cán bộ, giáo viên nhà trường xây dựng mô hình “Thư viện thân thiện” với kinh phí 158 triệu đồng, tạo sân chơi bổ ích, môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cho trẻ mầm non thực sự hứng thú “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”..

Với những kết quả đạt được trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, Trường Mầm non xã Nghĩa Sơn luôn đứng trong các trường tốp đầu huyện, được ngành GD và ĐT đánh giá là đơn vị có kết quả chăm sóc giáo dục toàn diện xuất sắc của huyện và của tỉnh. Năm học 2019-2020, nhà trường được UBND tỉnh tặng Bằng khen./.

Bài và ảnh: Hồng Minh