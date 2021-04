Sẵn sàng cho những sự kiện thể thao lớn trong năm 2021

Năm 2021, tỉnh ta tổ chức các sự kiện thể dục thể thao (TDTT) lớn như: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ X; Đại hội TDTT các cấp lần thứ IX; đăng cai tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X; môn bóng đá nam SEA Games 31. Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021 và các sự kiện thể thao lớn đang được các ngành, đơn vị chức năng và địa phương tích cực thực hiện đảm bảo các tiêu chuẩn thi đấu.

VĐV Nam Định thi đấu môn điền kinh tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII tại Sân vận động Thiên Trường.

Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT

Thực hiện Kế hoạch 110/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ X năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) các huyện, thành phố, các trường THPT, các Trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) đều tổ chức tối thiểu 6 môn thi đấu theo quy định, đồng thời có thêm một số môn: bóng đá 5-7 người, võ cổ truyền, võ nhạc, nhảy dân vũ... phù hợp với điều kiện, khả năng. Hội khỏe Phù Đổng các cấp có quy mô phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị và gắn với các hoạt động văn hóa để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành GD và ĐT. Số lượng, nội dung thi đấu tùy thuộc vào điều kiện, trình độ phát triển phong trào TDTT ở địa phương, đơn vị, đồng thời căn cứ nội dung thi đấu trong Hội khỏe Phù Đổng các cấp để lựa chọn môn thi đấu cho phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Sở GD và ĐT cho biết: Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ X diễn ra từ ngày 22 đến ngày 28-4-2021 tại thành phố Nam Định; trong đó, Lễ khai mạc được tổ chức vào ngày 22-4 tại Trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh. Theo điều lệ, Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ X thi đấu 10 môn gồm: điền kinh, bóng bàn, cờ vua, thể dục aerobic cấp tiểu học, THCS, THPT; môn cầu lông, bơi lội, đá cầu, võ cổ truyền cấp THCS, THPT; môn bóng đá nam cấp THCS; môn kéo co cấp THPT. Những năm qua, phong trào TDTT trong nhà trường của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, số trường thực hiện TDTT nội khóa đạt 100%. Tỷ lệ giáo viên đảm nhiệm công tác giáo dục thể chất đạt chuẩn là 100%. Số trường thực hiện tốt chương trình TDTT ngoại khóa đạt 65%. Công tác xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục thể chất và thi đấu thể thao được các nhà trường đẩy mạnh. Hàng năm, các trường đều đầu tư, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ TDTT để phục vụ cho việc giảng dạy và tổ chức các hoạt động thể thao ngoài giờ. Các cơ sở giáo dục trong tỉnh có đủ cơ sở vật chất, sân chơi gồm: 85 nhà tập luyện, thi đấu; 514 sân thể thao ngoài trời, 70 sân bóng đá mini, trong đó nhiều trường xây dựng được Nhà tập luyện đa năng trị giá hàng tỷ đồng. Đối với các hoạt động ngoại khóa, nhiều trường đã thành lập các câu lạc bộ: Võ thuật, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, aerobic, đá cầu, bơi lội… thu hút đông đảo học sinh tham gia, nhất là trong dịp hè. Đây là lực lượng nòng cốt để lựa chọn đội hình tham gia Hội khỏe Phù Đổng khu vực và toàn quốc.

Theo kế hoạch, năm 2021 cũng sẽ diễn ra Đại hội TDTT các cấp lần thứ IX-2021, tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Để việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp được diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ và chu đáo, đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo quy định, ngày 10-11-2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 100/KH-UBND. Theo đó, Đại hội TDTT cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) thi đấu từ 5 môn; ưu tiên lựa chọn các môn thể thao dân tộc, phù hợp truyền thống của địa phương. Đại hội TDTT các huyện, thành phố, các ngành GD và ĐT, Công an, Quân đội thi đấu từ 10 môn trở lên. Đại hội TDTT cấp tỉnh dự kiến thi đấu 15 môn gồm: điền kinh, việt dã, bơi lội, vật tự do, bóng bàn, aerobic, cầu lông, bóng chuyền, kéo co, bóng đá nam, cờ vua, cờ tướng, teakwondo, võ cổ truyền, bơi chải. Đại hội TDTT các cấp được tổ chức 4 năm một lần là sự kiện thể thao quần chúng có quy mô lớn được tổ chức từ cơ sở gồm các xã, phường, thị trấn, các huyện, thành phố, tỉnh, cấp bộ, ngành và toàn quốc, nhằm đánh giá phong trào TDTT ở mỗi địa phương, đơn vị. Qua đó, rút kinh nghiệm đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò của TDTT nâng cao sức khỏe, thể lực cho người dân, phát triển con người toàn diện; phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng các vận động viên (VĐV) có thành tích xuất sắc bổ sung vào đội tuyển thể thao tỉnh tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc.

Khẳng định vị thế thể thao thành tích cao

Tỉnh ta được đánh giá là một trong những địa phương đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao lớn của cả nước như: SEA Games 21 (2003); Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014. Hiện nay, tỉnh ta có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị luyện tập và thi đấu TDTT được đầu tư khang trang, hiện đại. Sân vận động Thiên Trường (tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 31) đạt tiêu chuẩn quốc gia có sức chứa 25 nghìn khán giả. Cung Thể thao tỉnh tổng diện tích 27ha bao gồm Nhà thi đấu đa năng và Bể bơi có mái che, nằm trên trục Quốc lộ 10, phường Lộc Vượng (TP Nam Định). Trong đó, Nhà thi đấu đa năng có tổng diện tích sàn gần 16 nghìn m2, gồm 1 sân thi đấu, khu vực chức năng và khán đài 3 với sức chứa 4.000 chỗ ngồi. Bể bơi có mái che với tổng diện tích mặt sàn trên 7.100m2 gồm 2 bể bơi hiện đại, khu khán giả quy mô 1.000 chỗ ngồi, khu thi đấu và khu vực kỹ thuật, phòng thông tin báo chí, có hệ thống sưởi ấm cho VĐV thi đấu trong thời tiết mùa đông. Nhà thi đấu Trần Quốc Toản đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, TUV, Giám đốc Sở VH, TT và DL cho biết: Để tổ chức tốt Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021 và SEA Games 31-2021 mà tỉnh đăng cai, tỉnh đầu tư nâng cấp, sửa chữa hạ tầng phụ trợ gồm cải tạo hệ thống chiếu sáng, đường pít, khán đài, khu vệ sinh, phòng VĐV, khu vực khởi động của các công trình: Cung Thể thao tỉnh, bể bơi Cung Thể thao tỉnh, Sân vận động Thiên Trường, nhà thi đấu Trần Quốc Toản; cải tạo nhà thi đấu đa năng các huyện: Hải Hậu, Giao Thủy. Ngoài ra, công tác đảm bảo an ninh, an toàn, dịch vụ hậu cần, bố trí nơi ăn, ở và tập luyện cho các đoàn về tham gia Hội khỏe Phù Đổng đang được gấp rút chuẩn bị. Hệ thống cơ sở lưu trú của tỉnh gồm 1 khách sạn 4 sao, 3 khách sạn 3 sao, 15 khách sạn 2 sao và tương đương, 18 khách sạn 1 sao được huy động tối đa. Ngoài ra, nơi ăn, nghỉ của lực lượng hỗ trợ an ninh, tình nguyện viên, cổ động viên… được bố trí tại Trung tâm Đào tạo VĐV tỉnh, khu ký túc xá các trường đại học, cao đẳng sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu của các đoàn khách. Bên cạnh đó, công tác thể thao thành tích cao của tỉnh có bước phát triển khá toàn diện. Các đơn vị chuyên môn như Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh được tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, kỹ thuật và lực lượng huấn luyện viên để thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện VĐV các môn có thế mạnh như: Bơi lặn, Điền kinh, Bóng đá (từ U11 đến U21), Vật, Boxing… Thời gian qua, Sở VH, TT và DL đã cử 20-25 lượt cán bộ đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ do Tổng cục TDTT, các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao Việt Nam tổ chức. Công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, huấn luyện viên, trọng tài thể thao được chú trọng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện viên thể thao có kiến thức chuyên môn tốt để tham gia công tác tại các đơn vị quản lý, đào tạo thể thao thành tích cao của tỉnh và các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp. Trong 10 năm qua (2010-2020), thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định đã giành 862 huy chương các loại tại các giải quốc gia, quốc tế, khu vực. Trong đó, thành tích tham gia Đại hội TDTT toàn quốc: Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 với 16 huy chương (4HCV, 7HCB, 5HCĐ), phá 2 kỷ lục Đại hội, xếp thứ 34/65 đoàn tham dự. Năm 2015, Điền kinh Nam Định đã giành 5 HCV, 2 HCB nội dung cá nhân và đồng đội góp phần vào thành tích giành 11 HCV, 15 HCB, 8 HCĐ của đội tuyển Điền kinh quốc gia trong kỳ SEA Games 28 và giành 2 HCV tại giải GrandPrix châu Á. VĐV Nguyễn Thị Huyền đạt chuẩn B tham dự Olympic 2016 tại Brazil. Năm 2018 VĐV Vũ Thị Mến môn Điền kinh giành HCĐ tại ASIAD 2018, là tấm huy chương đầu tiên của thể thao Nam Định tại đấu trường này. Năm 2019 tại SEA Games 30 Philippines, Điền kinh Nam Định đã giành 5 HCV, 1 HCĐ cho đội tuyển Điền kinh quốc gia./.

Bài và ảnh: Việt Thắng