Vòng 7 V-League: CLB Nam Định giành chiến thắng 1-0 trước CLB Sông Lam Nghệ An

Tiếp mạch hưng phấn sau 2 chiến thắng liên tiếp, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ của CLB Nam Định đang rất khát khao có điểm, thậm chí mục tiêu trên sân nhà là 3 điểm trong khi CLB Sông Lam Nghệ An cũng rất quyết tâm, khiến cuộc đối đầu giữa hai đội trên sân Thiên Trường chiều 4-4 nóng rực khi trái bóng chưa lăn.

Một pha tranh chấp bóng giữa CLB Nam Định và CLB Sông Lam Nghệ An.

Ngay ở những giây đầu tiên của trận đấu, tình huống nguy hiểm thuộc về đội khách Sông Lam Nghệ An khi tuyển thủ quốc gia Phan Văn Đức đoạt được bóng bên phần sân Nam Định và tung cú sút xa nhưng bóng đi không trúng đích. Những phút tiếp theo khá sôi động khi hai bên ăn miếng trả miếng, chủ động triển khai lối chơi tấn công về phía cầu môn của đối thủ. Chủ nhà Nam Định tấn công chủ yếu bằng các đường triển khai bóng sang hai biên rồi tạt vào trong khu vực 16m50 nhưng chưa thật sự sắc bén để gây nguy hiểm thật sự lên cầu môn của Văn Hoàng bên phía Sông Lam Nghệ An. Những phút cuối hiệp 1, đôi bên chơi chặt chẽ nên trận đấu trở nên tẻ nhạt khi thiếu các tình huống đáng chú ý. Trước khi hiệp 1 khép lại, trận đấu xuất hiện thêm một tình huống đáng chú ý khi ở tình huống phạt góc, Bruno Henrique bên phía Sông Lam Nghệ An tranh chấp với thủ môn Đinh Xuân Việt rồi sút bồi vọt xà nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo phạm lỗi. Hết hiệp 1 tỷ số là 0-0, chất lượng trận đấu ở mức trung bình.

Bước sang hiệp 2, CLB Nam Định vẫn chủ động dồn ép đối thủ với những pha bóng nhồi bóng cho hai tiền đạo Rodrigo và Konan.Những phút sau đó chứng kiến sự vùng lên của Sông Lam Nghệ An bằng khả năng hoạt động độc lập ấn tượng của Phan Văn Đức. Thế nhưng, trong một ngày mà các đồng đội xung quanh Văn Đức chơi mờ nhạt, đội khách đã không thể tìm được một cơ hội rõ ràng trước khung thành Nam Định.Ở những phút cuối, tưởng như trận đấu sẽ khép lại với kết quả hòa không bàn thắng, thì phút bù giờ thứ 2, đội trưởng CLB Nam Định Lâm Anh Quang đã bật cao đánh đầu tung lưới Sông Lam Nghệ An từ một quả đá phạt bên phía cánh trái. Bàn thắng khiến "chảo lửa" Thiên Trường như muốn nổ tung, đồng thời cũng giúp Nam Định giành chiến thắng chung cuộc tối thiểu 1-0 theo cách không thể nghẹt thở hơn./.

Tin, ảnh: Khánh Dũng