Ra mắt cuốn sách "Tiểu sử chính trị Hồ Chí Minh" tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tối 2-9 tại Berlin, tác giả Hellmut Kapfenberger và Nhà xuất bản Wiljo Heinen đã tổ chức buổi ra mắt chính thức cuốn “Tiểu sử chính trị Hồ Chí Minh - Từ một thuyền viên trở thành Chủ tịch nước”. Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, ông Kapfenberger bồi hồi xúc động khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, người mà nhân dân Việt Nam vẫn gọi một cách thân thương là Bác Hồ. Đúng 75 năm trước, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ tặng hoa tác giả Hellmut Kapfenberger trong buổi lễ ra mắt cuốn sách "Tiểu sử chính trị Hồ Chí Minh". Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN

Tác giả cho biết cuốn “Tiểu sử chính trị Hồ Chí Minh“ xuất bản lần này là phiên bản hoàn chỉnh hơn của cuốn “Hồ Chí Minh - Một biên niên sử”. Ông chia sẻ niềm vui và tự hào khi xuất bản được một cuốn tiểu sử trọn vẹn về Hồ Chí Minh, giúp người đọc có thể hiểu hơn về cuộc đời của Bác, từ khi sinh ra tại quê hương Nghệ An, quá trình bôn ba gian khổ ở nước ngoài tìm đường cứu nước, những năm tháng kiên cường lãnh đạo cách mạng ở trong nước, sau này trở thành Chủ tịch nước và cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, khi Người để lại bản Di chúc bất hủ.

Hà Nội khai mạc triển lãm ảnh về chủ đề “Độc lập”

Triển lãm giới thiệu 100 tài liệu, hình ảnh, gồm ba nội dung: Khát vọng độc lập dân tộc, Ngày độc lập, Sự lan tỏa của khát vọng độc lập, nhằm giới thiệu chặng đường gìn giữ độc lập của dân tộc Việt Nam từ thế kỷ thứ X đến nay. Trong đó, có những giai đoạn nền độc lập đứng trước những thử thách bởi ngoại bang xâm lược. Nhưng khát vọng độc lập của dân tộc đã giúp chúng ta giành chiến thắng. Triển lãm giới thiệu bài thơ thần “Nam quốc sơn hà” vang lên tại phòng tuyến sông Như Nguyệt vào năm 1077 khi nhà Lý kháng chiến chống quân Tống; tác phẩm Bình Ngô đại cáo năm 1428 - áng thiên cổ hùng văn của Nguyễn Trãi, sau khi Lê Lợi lãnh đạo quân dân ta kháng chiến chống quân Minh thắng lợi…

Ở thời kỳ hiện đại, với những hình ảnh, tư liệu về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lễ Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, lễ thoái vị của triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam… triển lãm giúp người xem sống lại những thời khắc hào hùng khi Cách mạng Tháng Tám thành công và Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam Á. Ngoài triển lãm trực tiếp, triển lãm có phiên bản trực tuyến tại website: trungbayonline.hoangthanhthanglong.vn. Triển lãm mở cửa đến hết tháng 9-2020.

Tổ chức triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”

Theo Bộ VH, TT và DL, để góp phần làm phong phú cho các hoạt động trong nhiệm kỳ Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch khối ASEAN, Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN” là hoạt động có ý nghĩa, giới thiệu nét đẹp của đất nước, con người Việt Nam, giới thiệu hình ảnh tiêu biểu, đặc sắc về đất nước, con người của 10 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, đồng thời thể hiện sự giao lưu trong khu vực và quốc tế… Triển lãm giới thiệu khoảng 230 bức ảnh và cờ các nước, được chọn lọc những tác phẩm nhiếp ảnh từ hơn 10 nghìn ảnh của các tác giả đến từ 10 nước ASEAN. Đây là bộ ảnh quý, chứa đựng những hình ảnh đẹp, đặc sắc về đất nước và con người của 10 nước ASEAN. Những bức ảnh này đã từng được giới thiệu tại Hà Nội năm 2017 và rất được hoan nghênh.

Công chiếu 15 bộ phim của điện ảnh Pháp

Bộ VH, TT và DL vừa ban hành quyết định về việc tổ chức chiếu 15 bộ phim Pháp tại Việt Nam. Thời gian chiếu từ ngày 15-9 đến 31-12 tại Viện Pháp ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và một số địa phương: Hải Phòng, Thái Nguyên, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Cần Thơ. Việc tổ chức chiếu phim chỉ được thực hiện khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ theo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành./.

PV (tổng hợp)