Từ nhân dân mà ra

Từ ngày 19 đến ngày 27-12, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm với chủ đề “Từ nhân dân mà ra”.

Tác phẩm "Bảo quản tàu" của Nguyễn Bằng Lâm.

Triển lãm giới thiệu 58 tác phẩm nghệ thuật với nhiều thể loại: Hội họa, đồ họa, điêu khắc… và nhiều chất liệu khác nhau: Sơn dầu, sơn mài, khắc gỗ, bột màu, màu nước, gỗ… phản ánh chân thực và sống động cuộc sống, chiến đấu của quân đội ta. Trong cái nhìn toàn diện, bao quát của nhiều tác giả nổi tiếng thuộc các thế hệ khác nhau đã phác họa chân thực và đa dạng về đề tài Quân đội nhân dân, hải quân Việt Nam. Bên cạnh, triển lãm còn giới thiệu những tác phẩm miêu tả chân thực về những gian nan, sự hy sinh, vất vả của quân đội ta.

Thực hành hát Then trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Ngày 13-12 (theo giờ Việt Nam), tại Phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 14 của UNESCO diễn ra tại Bogotá, Thủ đô nước Cộng hòa Colombia, di sản Thực hành hát Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo Uỷ ban Liên Chính phủ về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể, hồ sơ đề cử Di sản văn hóa phi vật thể Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam đáp ứng đủ 5 tiêu chí để đăng ký vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

“Hạt giống yêu thương” món quà ý nghĩa dịp Giáng sinh

Nhân dịp Giáng sinh 2019, Tủ sách Ngoại văn của Phuc Minh Books phối hợp với Nhà xuất bản Phụ nữ phát hành bộ sách Hạt giống yêu thương (The Seeds of love). Bộ sách tập hợp 5 tác phẩm đặc sắc của các nhà văn, họa sĩ nổi tiếng tại Hàn Quốc gồm Tori’s red hair - Mái tóc đỏ của Tori; My Fuzzy friend - Bạn Fuzzy của tớ; Looking for the Land of Silence; Christmas Gift - Món quà Giáng Sinh; Misty morning walk with Mother - Cùng mẹ đi trong sương sớm.

Bộ sách là những câu chuyện thú vị, cảm động về gia đình, tình bạn, cùng tranh minh họa đáng yêu, đầy màu sắc của bộ sách sẽ cùng bé trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc cũng như bài học hay.

Đặc biệt hơn nữa, xuất phát từ nhu cầu giúp trẻ làm quen với tiếng Anh một cách dễ dàng, hiệu quả hơn, mỗi cuốn sách của bộ sách đều được thiết kế để hoạt động đọc - kể chuyện bằng tiếng Anh, làm quen với từ vựng trở nên hấp dẫn hơn. Bố mẹ vừa có thể tương tác cùng con khi đọc sách, vừa có thể cùng con khơi mở hứng thú ngoại ngữ.

Triển lãm ảnh về ô nhiễm không khí tại trạm xe buýt

Từ nay đến hết ngày 21-12, Trung tâm Hành động và liên kết vì môi trường và phát triển (CHANGE) tổ chức triển lãm tại trạm xe buýt Hàm Nghi, quận 1, với tài trợ từ Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh và sự hỗ trợ về địa điểm từ Trung tâm Giao thông công cộng (Sở Giao thông Vận tải, Thành phố Hồ Chí Minh).

Triển lãm trưng bày 16 bức ảnh được chọn từ cuộc thi nhiếp ảnh “Bắt nét không khí, Phơi màu ô nhiễm” tại nhà chờ một số tuyến xe buýt của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những bức ảnh khắc họa một cách chân thực hiện trạng ô nhiễm không khí và những ảnh hưởng của nó đến chất lượng cuộc sống, nhất là từ các phương tiện giao thông cá nhân.

Xen kẽ với các bức ảnh này, triển lãm cũng trưng bày các bảng áp phích cung cấp kiến thức liên quan về ô nhiễm không khí với thiết kế và màu sắc ấn tượng, cùng với hình ảnh về chiếc xe buýt văn minh hiện đại, an toàn cho hành khách, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em./.

PV (tổng hợp)