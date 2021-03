Góp phần đưa nông sản an toàn đến người tiêu dùng

Sau khi thành lập, Hiệp hội Nông nghiệp sạch tỉnh đã từng bước xây dựng và phát triển Trung tâm giới thiệu sản phẩm nông nghiệp sạch với các mô hình chuỗi các cửa hàng chuyên doanh nông sản, thực phẩm an toàn. Qua đó góp phần quảng bá giới thiệu rộng rãi nông sản sạch, an toàn của địa phương, tạo điểm giao thương, xúc tiến thương mại thúc đẩy kênh tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, trở thành địa chỉ tin cậy cho người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh.

Khách hàng lựa chọn sản phẩm tại Cửa hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp sạch tại đường Hàn Thuyên (thành phố Nam Định).

Ðến nay, Hiệp hội đã quy tụ được 39 doanh nghiệp hội viên liên kết, hợp tác, phát triển sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh và giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị hội viên của Hiệp hội đã tích cực tham gia các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và áp dụng các chương trình quản lý chất lượng sản phẩm tiên tiến trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, khai thác thủy sản, sản xuất muối để tạo ra nông sản, thực phẩm sạch. Hiện đã có 22 doanh nghiệp trong hiệp hội tham gia chuỗi liên kết giá trị; 12 doanh nghiệp có chứng nhận chăn nuôi, trồng trọt đạt tiêu chuẩn VietGAP; 16 doanh nghiệp có chứng nhận HACCP, CFS… Với mục đích đưa nông sản, thực phẩm sạch đến tay người tiêu dùng thời gian qua, Hiệp hội Nông nghiệp sạch tỉnh đã nỗ lực đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp sạch do Hiệp hội sản xuất, kinh doanh đến đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh bằng nhiều hình thức phát hành Catalog, clip tổ chức 2 gian hàng trưng bày tại Hội thảo toàn quốc “Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam”; 3 gian hàng Triển lãm thành tựu 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ tại Nghệ An; 2 gian hàng trưng bày tại Festival OCOP tại Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới và nhiều gian hàng giới thiệu nông sản, thực phẩm sạch tại Hội chợ Xuân hàng năm tại Quảng trường Hòa Bình (thành phố Nam Ðịnh); tham gia 25 lượt hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn các tỉnh như: chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc); chương trình kết nối giao thương tại tỉnh Nam Ðịnh và tỉnh Hải Dương; chương trình kết nối giao thương tại tỉnh Nam Ðịnh và Thành phố Hà Nội; chương trình kết nối giao thương với hệ thống siêu thị Thanh Bình Jeune (Pháp); hội chợ tại Thanh Hóa; gian hàng trưng bày tại Khách sạn Nam Cường (thành phố Nam Ðịnh)... Sau 2 năm đi vào hoạt động, Trung tâm giới thiệu nông nghiệp sạch được UBND tỉnh giao cho Hiệp hội vận hành đã nhận được phản hồi tích cực. Hiện nay, Trung tâm đang trưng bày trên 200 mặt hàng của hơn 30 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và 15 doanh nghiệp ngoài tỉnh. Các sản phẩm đều đảm bảo an toàn, truy xuất được nguồn gốc, thu hút được đông đảo người dân quan tâm mua sắm với mức tiêu thụ lớn. Nhiều sản phẩm còn được xuất khẩu chính ngạnh vào các thị trường khó tính như: Ngao Sạch Lenger xuất sang EU; muối sạch xuất sang Nhật Bản; nông sản sấy Minh Dương xuất sang Bắc Kinh (Trung Quốc)… Ðể đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, Hiệp hội Nông nghiệp sạch tỉnh tiếp tục mở rộng thêm 3 cửa hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp sạch tại các phố lớn trên địa bàn thành phố Nam Ðịnh. Ngoài những lợi thế về nguồn gốc hàng hóa rõ ràng, giá cả ổn định, không gian mua sắm rộng và sạch đẹp, mô hình chuỗi cửa hàng giới thiệu sản phẩm này còn đảm bảo tổ chức bán hàng theo các tiêu chuẩn văn minh thương mại như: số lượng và chất lượng hàng hóa cung cấp ra thị trường phong phú; niêm yết giá công khai; sản phẩm được phân loại và trưng bày khoa học; phong cách phục vụ chuyên nghiệp; đáp ứng nhu cầu về sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; áp dụng cả 2 phương thức bán hàng trực tiếp và trực tuyến, giao hàng nhanh phù hợp với nhu cầu tiêu dùng hiện đại, tạo điều kiện đưa nông sản, thực phẩm sạch đến với người tiêu dùng. Chị Trần Thị Luyến, phường Trần Hưng Ðạo (thành phố Nam Ðịnh) khách thường xuyên của chuỗi cửa hàng giới thiệu nông sản, thực phẩm sạch của Hiệp hội tâm sự: “Mua nông sản, thực phẩm tại chuỗi cửa hàng của Hiệp hội tôi luôn yên tâm bởi những mặt hàng này được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng. Tôi có thể sử dụng điện thoại thông minh để tra nguồn gốc xuất xứ sản phẩm như: quy trình, địa chỉ, ngày sản xuất, hạn sử dụng sản phẩm… Trong các đợt giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, chuỗi cửa hàng của Hiệp hội duy trì cung cấp 1.000 mã sản phẩm với các mặt hàng tươi sống như: thịt lợn, thịt bò, rau, củ, quả và các sản phẩm đồ khô, đồ hải sản đông lạnh đảm bảo đủ số lượng, an toàn về chất lượng. Ðồng thời đẩy mạnh việc bán hàng trực tuyến và miễn phí vận chuyển tất cả các đơn hàng đến tận nhà khách hàng nội thành theo phương châm “nhanh, tiện và an toàn” để hạn chế người dân phải mua hàng trực tiếp, đảm bảo quy tắc phòng chống dịch COVID-19 mà vẫn đưa nông sản, thực phẩm sạch tới tay người tiêu dùng. Ðại diện Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản cho biết: Qua các đợt thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất, chuỗi cửa hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp sạch của Hiệp hội luôn đáp ứng các điều kiện kinh doanh sản phẩm, hàng hóa là nông sản, thực phẩm sạch, an toàn, bảo đảm chất lượng. Sản phẩm có bao bì, nhãn hiệu rõ ràng, truy xuất được nguồn gốc. Người tiêu dùng có thể yên tâm khi mua nông sản, thực phẩm tại đây khi đã được các cơ quan chức năng cấp Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Thực tế cho thấy mô hình liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh của Hiệp hội Nông nghiệp sạch tỉnh được hình thành và phát triển chưa lâu nhưng đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; tạo điều kiện đưa nông sản, thực phẩm sạch trong và ngoài tỉnh đến tay người tiêu dùng; tạo chuyển biến quan trọng từ khâu sản xuất, chế biến đến sử dụng nông sản, thực phẩm sạch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Ðây là mô hình xúc tiến thương mại đối với nông sản, thực phẩm rất phù hợp và hiệu quả, cần được nhân rộng trong thời gian tới./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh