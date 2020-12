Ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Sáng 15-12, Công an tỉnh đã tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phục vụ Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, trong thời gian 2,5 tháng (từ 15-12-2020 đến 28-2-2021) lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Từ 7h30 ngày 15-12-2020, các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, tập trung xử lý quyết liệt các vi phạm theo chuyên đề, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung xử lý xe khách, xe tải, xe mô tô; lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy, phương tiện dừng, đỗ; thanh thiếu niên vi phạm, lạng lách đánh võng, chở quá số người, gây rối trật tự công cộng; bố trí lực lượng điều hòa hướng dẫn giao thông tại các điểm nút phức tạp, dễ xảy ra ùn tắc. Kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm an toàn giao thông các đường dân sinh phức tạp, không có rào chắn. Tăng cường kiểm tra các bến khách ngang sông, xử lý phương tiện thủy không đăng ký, không đăng kiểm, không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm... Gắn xử lý vi phạm TTATGT với đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông. Kiểm tra, khảo sát, phát hiện các bất cập về tổ chức giao thông, kiến nghị các ngành, đơn vị chức năng để khắc phục; đồng thời chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo TTATGT tại các điểm bất cập nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông. Tiến hành điều tra giải quyết các vụ tai nạn giao thông theo quy định, làm rõ đề xuất xử lý trách nhiệm của ngành chức năng nếu tai nạn giao thông vẫn xảy ra có nguyên nhân từ bất cập về tổ chức giao thông mà lực lượng Công an đã kiến nghị. Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ triển khai các phương án bảo đảm TTATGT các lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh như Ðền Trần, Chợ Viềng Xuân... Bên cạnh đó, trong đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ chấp hành nghiêm Ðiều lệnh Công an nhân dân và quy trình công tác; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành chức năng trong công tác, góp phần làm chuyển biến tình hình TTATGT, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông trọng điểm./.

Xuân Thu