Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cho ý kiến tổng kết công tác nhiệm kỳ của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 15-3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc Phiên họp thứ 54, cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, UBTVQH.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh của Nhà nước tại Kỳ họp thứ 11

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, phiên họp diễn ra trong một ngày (ngày 15-3) để xem xét lần cuối công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV và cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, UBTVQH; về công tác nhân sự; về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ðây là những nội dung thường xuyên trong chương trình làm việc của mỗi kỳ họp Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội dành thời gian khá quan trọng để thực hiện công tác nhân sự, kiện toàn một số chức danh của Nhà nước. Do đó, tại phiên họp, công tác nhân sự cần được xem xét kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm việc tiến hành tại kỳ họp được chặt chẽ, đúng quy trình và bảo đảm các thủ tục đạt được sự đồng thuận cao của đại biểu Quốc hội.

Quốc hội sáng tạo, đổi mới, linh hoạt, thận trọng, quyết đoán

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, UBTVQH cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, UBTVQH.

Trình bày dự thảo báo cáo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ, 5 năm qua, Quốc hội khóa XIV triển khai hoạt động trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, thế và lực của đất nước ngày càng lớn mạnh sau 35 năm đổi mới.

Quốc hội khóa XIV đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác lập pháp, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì cuộc sống tốt đẹp của nhân dân, giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh của Tổ quốc, hội nhập quốc tế trong hòa bình, hữu nghị, hợp tác bình đẳng. Trong 10 kỳ họp qua, Quốc hội đã thông qua 72 luật, 2 pháp lệnh và nhiều nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật. Trong đó có nhiều đạo luật giữ vị trí, vai trò nền tảng trong hệ thống pháp luật, có những luật hoặc chính sách lần đầu tiên được ban hành, tác động lớn, toàn diện, sâu sắc đến đời sống kinh tế - xã hội, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn; nhiều nghị quyết về cơ chế, chính sách mang tính đột phá, thể hiện tính kịp thời, sự quyết liệt, tạo hành lang pháp lý về đổi mới tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết vướng mắc, bất cập trong thực tiễn. Bên cạnh đó, nhiều hiệp định thương mại, công ước, điều ước quốc tế quan trọng được phê chuẩn, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế phù hợp với lợi ích của quốc gia.

Trong nhiệm kỳ này, công tác giám sát của Quốc hội được chú trọng, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bao quát hầu hết các lĩnh vực, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng, được cử tri, nhân dân đánh giá cao. Thông qua hoạt động giám sát đã khẳng định tính đúng đắn của chính sách, pháp luật, tiếp tục phát huy những việc làm tốt, kịp thời phát hiện hạn chế, bất cập, kiến nghị bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật, làm cơ sở cho việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, thúc đẩy các cơ quan hữu quan thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước.

Quốc hội khóa XIV cũng xem xét, quyết định nhiều quyết sách quan trọng của đất nước, có tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, phát triển vùng miền núi đồng bào dân tộc, gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

UBTVQH triển khai khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng

Theo dự thảo báo cáo tóm tắt công tác của UBTVQH do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, UBTVQH khóa XIV tiếp tục cải tiến, đổi mới chỉ đạo, điều hành việc chuẩn bị cho các kỳ họp của Quốc hội, bảo đảm việc triệu tập, tổ chức thực hiện chương trình, tổng kết kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật.

Trong công tác lập pháp, UBTVQH đã chuẩn bị tốt các nội dung trình Quốc hội, nhờ đó, các dự án, dự thảo đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao. UBTVQH đã ban hành 2 pháp lệnh, 32 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật bảo đảm chất lượng.

UBTVQH đã xem xét, quyết định nhiều nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước, quản lý chặt chẽ bội chi, nợ công, bảo đảm ổn định cân đối vĩ mô, an toàn, an ninh tài chính quốc gia; ứng phó kịp thời với tình hình dịch bệnh, thiên tai. Ðặc biệt, trong năm 2020 đã kịp thời cho ý kiến, quyết định nhiều chính sách về thuế, phí, tín dụng, an sinh xã hội để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19.

UBTVQH đã ban hành 46 nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019-2021; xem xét, quyết định thành lập, nhập, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Phát biểu tại phiên họp, các ủy viên UBTVQH thống nhất đánh giá, nhiệm kỳ khóa XIV đã thành công; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ðảng, cử tri và nhân dân giao phó; góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước, như đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Ðất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Bên cạnh đó, UBTVQH cũng góp nhiều ý kiến cụ thể để hoàn thiện các dự thảo báo cáo trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 11./.

Theo qdnd.vn