Lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ lực lượng công an hai nước Việt - Lào

Chiều 13-3, tại huyện Viêng-xay, tỉnh Houaphanh, Lào, diễn ra Lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ lực lượng công an hai nước Việt Nam và Lào. Sự kiện do Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Bộ Công an Lào tổ chức, nhân kỷ niệm 60 năm ngày chuyên gia công an Việt Nam tại Lào (22-3-1961 - 22-3-2021).

Phát biểu tại Lễ tri ân, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào cho biết ngày 22-3-1961, theo yêu cầu của hai Đảng, hai Nhà nước, tổ chuyên gia công an đầu tiên của Việt Nam đã được cử sang huyện Viêng-xay, tỉnh Houaphanh để hỗ trợ Ban Công an Trung ương, tiền thân của Bộ Công an Lào.

Trên tinh thần quốc tế vô sản cao cả, trong hơn 10 năm, các chuyên gia công an Việt Nam đã không quản ngại gian khổ hy sinh, làm tốt công tác tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, giúp công an Lào xây dựng và phát triển lực lượng đủ sức bảo vệ vùng căn cứ địa cách mạng. Sau khi hai đất nước giành độc lập, lực lượng công an hai nước vẫn song hành, hợp tác hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước giao phó.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ lực lượng công an hai nước, thay mặt các chuyên gia công an Việt Nam đang làm việc tại Lào, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng nói: “Tôi thay mặt các chuyên gia công an Việt Nam đang công tác tại Lào xin chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em đã ủng hộ, giúp đỡ các thế hệ chuyên gia công an Việt Nam qua các thời kỳ. Chúng tôi nguyện sẽ cùng với công an Lào viết tiếp những trang sử hào hùng của thế hệ đi trước, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an Lào, bảo đảm an ninh quốc gia cũng như cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân hai nước”.

Nhân dịp này, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào đã phối hợp với các chư tăng ni, phật tử hai nước tổ chức lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ lực lượng công an hai nước nói riêng và các anh hùng liệt sĩ hai nước nói chung đã hy sinh trong các thời kỳ đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời trao tặng một số trang thiết bị văn phòng cho lực lượng công an tỉnh Houaphanh và huyện Viêng-xay; trao 100 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Viêng-xay./.

Theo VOV