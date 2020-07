tin vắn trong nước

Hải Phòng: Giảm phí hạ tầng và tham quan hết năm 2020

Sáng 22-7, HÐND thành phố Hải Phòng đã thông qua nghị quyết điều chỉnh giảm phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng; phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Cát Hải, một số loại phí và lệ phí… Theo đó, mức phí cơ sở hạ tầng khu vực cảng biển đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan là hàng lỏng, hàng rời được giảm 30%, cụ thể, từ 50 nghìn đồng/tấn xuống còn 35 nghìn đồng/tấn. Một số loại phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Cát Hải cũng được quyết nghị giảm 50%. Ngoài ra, thành phố Hải Phòng cũng điều chỉnh giảm một số loại phí và lệ phí. Cụ thể, giảm 100% đối với lệ phí đăng ký kinh doanh; 50% đối với lệ phí cấp phí phép xây dựng; 20% đối với các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường... Thời gian áp dụng việc giảm các mức phí, lệ phí nêu trên được tính từ ngày 1-8 đến hết 31-12-2020. Theo tính toán, việc giảm trên sẽ khiến số thu ngân sách nội địa của Hải Phòng ước giảm khoảng gần 150 tỷ đồng. Ðây là nỗ lực của Hải Phòng nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp và người dân do đại dịch COVID-19, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua khu vực cảng Hải Phòng và thu hút khách du lịch tới Hải Phòng.

TP Hồ Chí Minh: Thực hiện đăng ký xe qua mạng

Từ ngày 1-8-2020, chủ phương tiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có thể thực hiện đăng ký xe qua mạng. Ðại diện Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 1-8-2020, giấy khai đăng ký xe, giấy tờ của xe, giấy tờ của chủ xe được thay thế bằng dữ liệu điện tử kết nối với cơ sở dữ liệu điện tử của các bộ, ngành. Do đó, chủ phương tiện có thể thực hiện đăng ký xe qua mạng internet. Thực hiện Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 59/2020/TT-BCA quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-8-2020 (gọi tắt là Thông tư 58 và 59), đơn vị sẽ thực hiện một số quy định mới mà chủ phương tiện cần lưu ý. Cụ thể, các loại giấy tờ, như: giấy khai đăng ký xe, giấy tờ của xe, giấy tờ của chủ xe được thay thế bằng dữ liệu điện tử kết nối với cơ sở dữ liệu điện tử của các bộ, ngành, do đó chủ phương tiện có thể thực hiện đăng ký xe trực tuyến (qua mạng internet)./.

