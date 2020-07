tin vắn trong nước

Lào Cai: Tăng cường kiểm soát, giảm ô nhiễm môi trường

Trong thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ môi trường không khí đã được tỉnh Lào Cai chỉ đạo quyết liệt. Cơ sở hạ tầng về bảo vệ môi trường, trang thiết bị phục vụ hoạt động quan trắc, phân tích chất lượng môi trường không khí được quan tâm đầu tư.

Công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp triển khai thực hiện đã góp phần giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vào một số thời điểm, chất lượng môi trường không khí tại địa phương, nhất là tại các khu vực vận chuyển, khai thác khoáng sản và tại khu công nghiệp vượt quy chuẩn cho phép. Để tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm, ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải nhằm cải thiện chất lượng môi trường không khí, UBND tỉnh ban hành chỉ thị yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tăng tần suất quan trắc môi trường không khí tại các khu vực, điểm nóng về môi trường và vận hành liên tục ổn định hệ thống quan trắc môi trường không khí tại khu công nghiệp. Trong trường hợp ô nhiễm môi trường không khí chạm mức nguy hại, phải thông báo các sở, ngành có liên quan và chính quyền địa phương để có các biện pháp xử lý, khắc phục. Tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình xem xét, cấp phép các dự án đầu tư mới, kiên quyết không chấp nhận dự án có thiết bị, công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường. Khuyến khích đầu tư đối với các dự án phát triển năng lượng tái tạo, các dự án tái chế rác thải, có công nghệ thân thiện với môi trường; ưu tiên lồng ghép các nội dung về bảo vệ môi trường trong các quy hoạch, chương trình, dự án phát triển...

Kiên Giang: Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh

Sáu tháng đầu năm 2020, kinh tế tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 3,03%. Một số chỉ tiêu kinh tế đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm 2019: Sản lượng lúa tăng 5,88%, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản tăng 1,25% (riêng sản lượng tôm nuôi tăng gần 20%), thu ngân sách tăng 16,53%, vốn đầu tư toàn xã hội tăng 1,24%, kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 18%...

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, làm ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đáng chú ý, lượng khách du lịch giảm 56,4%, doanh thu du lịch giảm 63%; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, số doanh nghiệp ngưng hoạt động, giải thể tăng so cùng kỳ... Đời sống của một bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn. Nhằm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, từ nay đến cuối năm, tỉnh Kiên Giang tăng cường triển khai nhiều giải pháp. Theo đó, tỉnh tập trung công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh, hạn hán, xâm nhập mặn. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, tạo động lực để doanh nghiệp phát triển. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách./.

Theo nhandan.com.vn