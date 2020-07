tin vắn trong nước

Nghệ An: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai

Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng 6 tháng đầu năm 2020. Từ ngày 13-12-2019 đến ngày 12-7-2020 trên hai tuyến biên giới, vùng biển tỉnh Nghệ An đã xảy ra 70 vụ, BĐBP tỉnh Nghệ An đã điều động 9 phương tiện/286 CBCS phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng hiệp đồng triển khai công tác khắc phục hậu quả do thiên tai, tai nạn trên biển, đã cứu được 16 phương tiện/179 thuyền viên đưa vào bờ an toàn, vận chuyển đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An 1 thuyền viên, sửa chữa được 196 nhà dân do lốc xoáy và dựng mới 1 nhà dân do cháy; điều động 12 lượt ô tô, 45 xe máy/428 cảnh sát cơ động phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương tham gia chữa cháy rừng, đã khống chế và dập tắt hoàn toàn các điểm cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề như đánh giá tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp để từ đó đưa ra các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với thực tế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống, ứng phó thiên tai, sự cố và tìm kiếm, cứu nạn.

Quảng Ngãi: Kinh tế 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng 0,72%

6 tháng đầu năm 2020, kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi tuy bị ảnh hưởng, tác động do dịch COVID-19 nhưng vẫn đạt được một số kết quả nhất định. Tổng sản phẩm GRDP tăng (0,72%); giá trị sản xuất công nghiệp, nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng; kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng tốt... Các chế độ, chính sách về an sinh xã hội luôn được các ngành, các cấp chú trọng thực hiện, nhất là đối với công tác triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện quyết liệt; công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, khám chữa bệnh cho nhân dân được chủ động chuẩn bị và thực hiện tốt. Cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được duy trì ổn định. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng qua cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Trong đó, kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng tốc độ tăng trưởng thấp do tác động rất lớn từ dịch bệnh COVID-19 và giá dầu thô giảm mạnh, làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành bị chậm lại, thậm chí có ngành, lĩnh vực bị suy giảm; sản xuất công nghiệp tuy duy trì được sự phát triển nhưng còn thấp so với mục tiêu đề ra; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh chưa đạt so với kế hoạch được giao và thấp so với cùng kỳ; sản lượng gỗ khai thác, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải, thu hút các dự án FDI, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ vui chơi, giải trí còn hạn chế. Tình hình doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và giải thể còn nhiều do chưa tìm kiếm được cơ hội đầu tư. Hoạt động của các nhà máy sản xuất bị trì trệ, việc thi công các dự án bị gián đoạn, chậm tiến độ đề ra do số lượng lớn người lao động, chuyên gia nước ngoài chưa thể nhập cảnh./.

Theo dangcongsan.vn